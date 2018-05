Program Mosty+. Morawiecki zapowiada budowę 22 przepraw

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Jak zapowiedział premier będą m.in mosty na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy i w wielu miejscach Polski.

Jesienią powstanie fundusz dróg samorządowych, który umożliwi m.in. sfinansowanie budowę 22 mostów na rzekach i drogach Polski w ramach programu "Mosty dla regionów". 2,3 mld zł będą kosztować priorytetowe inwestycje.

- Mamy wolę łączenia Polski - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej. - Uruchamiamy nowy program rządowy, który umownie nazywamy Mosty+. To dla nas, to jeden z kluczowych programów rozwojowych - dodał.

Jak zaznaczył premier, w ciągu kilku lat rząd zamierza zbudować 22 mosty w 9 województwach. - To będą mosty na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy i w wielu miejscach Polski. Powstaną zwłaszcza tam, gdzie są długie odcinki na rzekach bez mostu - zaznaczył szef rządu.

Program "Mosty dla regionów" nie tylko będzie oznaczać budowę nowych mostów, ale również naprawę infrastruktury już istniejącej.

- Pokazujemy odpowiedzialność i dbałość o finanse publiczne, ale też o rozwój gospodarczy i społeczny. Prowadzimy konsekwentnie naszą politykę. I tego przykładem jest też nasz program "Mostów dla regionów" - zaznaczył premier.

Minister Jerzy Kwieciński zapowiedział, że to samorządy realizują inwestycje. Dofinansowanie do tych inwestycji wyniesie do 80 proc. Program ma być do realizowany do 2025 r.



Na jesień ma powstać fundusz dróg samorządowych. Znajdą się w nim pieniądze na prace projektowe, a potem na prace budowlane. 20 z tych najbardziej priorytetowych inwestycji ma kosztować 2,3 mld zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl