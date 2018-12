Move TV - pierwsza platforma video out of home

Skąd pomysł na uruchomienie Move TV i czym jest?

Move TV to pierwsza platforma video out of home o zasięgu ogólnopolskim obecna w największych sieciach i klubach fitness. To w pełni autorska ramówka adresowana do użytkowników klubów, którą mogą oglądać w trakcie pobytu na siłowni. Geneza samego projektu sięga firmy Benefit Systems, operatora kart Multisport, który był wcześniej właścicielem przedsięwzięcia. Piano Group kupiła spółkę Benefit Multimedia od Benefit Systems w listopadzie 2015 roku, zmieniając nazwę kanału na Move TV. Działając na rynku reklamy, w branży nośników zewnętrznych DOOH, czyli digital out of home, zauważyliśmy, że nośniki wideo w klubach fitness są czymś więcej niż tradycyjne nośniki DOOH. Stworzyliśmy koncept nowej kategorii, którą nazwaliśmy video out of home, w skróci VOOH.

Obecnie sieciowe kluby fitness reprezentuje bardzo profesjonalna kadra managerów, którzy patrzą na naszą wspólną współpracę pod kątem jakości, outsourcingu działań marketingowych i optymalizacji kosztów. Ten projekt nie byłby możliwy bez jasnej wizji decydentów, którzy zwracają uwagę na długofalowe korzyści z naszej współpracy. Korzyści mierzone nie tylko komunikatem marketingowym, ale przede wszystkim wysokiej jakości contentem oraz ujednoliconym standardem klubów na płaszczyźnie video.

Czym wyróżnia się na rynku kategoria video out of home?

Spośród innych nośników wyróżnia nas średni czas kontaktu pojedynczego widza - jest to 20 min.

_ Michał Maciuk, Prezes Zarządu Move TV _

Gdzie można oglądać Move TV?

Jesteśmy w niespełna 190 klubach sieciowych w 30 miastach w Polsce. Kluby należą do takich sieci jak Calypso, Zdrofit, My Fitness Place, Smart Gym, ICon, FitFabric, Fitness Club S4, Fabryka Formy, Fitness Academy czy Holmes Place. W 2015 roku projekt działał w zasadzie tylko w klubach współpracujących z firmą Benefit Systems. Zakup Benefit Multimedia otworzył mam możliwość rozmów z innymi partnerami. Dołączyliśmy m.in. do sieci prestiżowych klubów Holmes Place, zlokalizowanych w Warszawie. Obecnie rozwijamy się na rynku Bułgarskim, planujemy ekspansje w Czechach.

Jak wygląda ramówka Move TV?

Pełna ramówka trwa 120 minut. Składa się ona z materiałów atrakcyjnych dla trenującej w klubie widowni. Prezentujemy kontent nie wymagający wielkiego skupienia, ale ciekawy i atrakcyjny, którego nie ma w portalach horyzontalnych. Są to treści z kategorii lifestyle, podróże, kulinaria, sport, ciekawostki, nowości kinowe, motoryzacja, elektronika i gadżety. Staramy się nie pokazywać bardzo dużo treści sportowych, bo aktywność na siłowni i jednoczesne oglądanie sportu to jednak za wiele. Naszą strategią poza własną produkcją, jest współpraca z partnerami zainteresowanymi utylizowaniem własnego contentu, który osadzony jest w filozofii Move TV. Przykładem takiej współpracy jest strategiczne partnerstwo z marką Red Bull.

Czy ramówka wygląda w każdym klubie tak samo?

Nie. Każdy klub może mieć własną ramówkę, dodając do niej własne informacje. Mogą pojawić się też skrojone pod konkretną lokalizację reklamy, komunikaty własne klubów.

Model współpracy zakłada pełną synergię Move TV i działów marketingu klubów fitness tak, aby to klub mógł realizować swoje cele marketingowe za naszym pośrednictwem. Uważamy, że budowanie własnych platform przez kluby fitness nie ma sensu biznesowego. Natomiast współpraca z Move TV oznacza promocję komunikatów własnych klubów w otoczeniu dobrych treści, co gwarantuje, że ekran nie stanie się słupem ogłoszeniowym.

Do jakiego odbiorcy dociera reklama video out of home?

Współpracujemy w większości z klubami sieciowymi. Z badań Millward Brown wynika, że 86 proc. korzystają z nich to ludzie pracujący, mający przyzwoitą sytuację finansową, bo decydują się wydawać ponad 100 zł na karnet do siłowni lub otrzymują kartę Benefit Systems z firmy, w której pracują- ona też jest przez nich współfinansowana. Mają wolny czas, chętnie korzystają z innych usług, kin, kursów językowych, przynajmniej raz w roku podróżują. To nie jest grupa premium, ale wyraźnie upmarketowa. To atrakcyjna grupa dla reklamodawców.

Obecnie trwa kolejna fala badania realizowana z agencją SW Reaserch, która zaktualizuje profil trenującego statystycznego Polaka.

Czy można wskazać branże, dla których ta forma reklamy może być szczególnie skuteczna?

Kluczowe branży to motoryzacja, elektronika, finanse, turystyka czy kosmetyki. Zauważamy też dużą aktywność producentów suplementów diety i leków OTC.

Czy wasze nośniki VOOH mogą pojawić się w innych miejscach niż kluby fitness?

Widzimy takie perspektywy. Chodzi o miejsca, gdzie treści z naszych nośników, mogą być konsumowane przez co najmniej 15-20 min, np. poczekalnie, lobby hotelowe. Jednak na razie skupiamy się na branży fitness, gdzie jest bardzo duża dynamika rozwoju. Z nowym kanałem komunikacji wiąże się też jeszcze jeden problem. By móc go skomercjalizować, musimy mieć duży zasięg. Bo bez niego żaden dom mediowy i żaden reklamodawca nie zainteresuje się wejściem do takiego kanału.

Jako firma mamy pełne kompetencje i know - how, aby rozwijać ten model biznesowy na wielu punktach styku osadzonych w filozofii VOOH.

