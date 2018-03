Movie Games zapowiada ważne premiery. „Najmocniejszy kwartał w historii spółki”

Fot. Movie Games / materiały prasowe Movie Games szykuje się na giełdę.

Zanim wejdzie na giełdę, Movie Games zapowiada cztery kolejne tytuły, które pojawią się na rynku w najbliższych miesiącach.

- Drugi kwartał będzie najmocniejszym i najważniejszym w historii spółki. To dla nas przełomowy moment, zarówno pod względem produkcji jak i decyzji biznesowych - mówi Aleksy Uchański, przewodniczący Rady Nadzorczej Movie Games. - Jesteśmy dumni, iż wraz z postępem prac zbliżających nas do wejścia na giełdę, możemy zapowiedzieć wyczekiwane premiery. To jednak nie znaczy, iż spoczywamy na laurach. W najbliższych tygodniach ujawnimy co najmniej trzy nowe projekty, w tym grę Macieja Miąsika - dodał.

Movie Games zapowiada bliską premierę horroru psychologicznego Lust for Darkness, inspirowanego twórczością Lovecrafta, Beksinskiego i Kubricka.

- Jesteśmy podekscytowani zbliżającym się dniem premiery. Ogromne wsparcie fanów, ich sugestie i zaangażowanie motywowały nas przez ostatnie miesiące do wytężonej pracy, a przede wszystkim do realizacji dodatkowych elementów gry, które mogliśmy stworzyć dzięki osiągnięciu kolejnych poziomów zbiórki na Kickstarterze - mówi Michał Ciastoń, szef studia Movie Games Lunarium, odpowiedzialnego za Lust for Darkness.

Następnym znaczącym dla Movie Games wydarzeniem w nadchodzącym kwartale jest wypuszczenie gry 303 Squadron: Battle of Britain w trybie Early Access (wczesny dostęp do wciąż rozwijanej wersji). Gra w tym modelu dostępna ma być w kwietniu.

- Decyzja o udostępnieniu gry w modelu wczesnego dostępu podjęta była przez nas świadomie po zakończeniu kampanii na platformie Kickstarter. Globalne zainteresowanie jakie wzbudziła produkcja i zbudowana podczas trwania akcji wciąż aktywna społeczność, utwierdziły nas w przekonaniu, iż spoczywa na nas duża odpowiedzialność związana dostarczeniem rozrywki na najwyższym poziomie. Oprócz tego musimy pamiętać, że jednym z naszych celów jest dostarczenie źródła wartościowych informacji historycznych. Dzięki wersji wczesnego dostępu zyskujemy możliwość otrzymania istotnych wskazówek od fanów, otwierając drogę aktywnego dialogu z nimi i pozwalając na dalszy rozwoju gry podczas nadchodzących miesięcy - mówi Maciej Miąsik, członek Zarządu Movie Games.

Trzecim z zapowiadanych tytułów jest Plastic Rebellion. Gra tworzona przez zespół Movie Games 1Z to wyjątkowe połączenie FPS (strzelanki pierwszoosobowej) z gatunkiem tower-defense (obrony baz). Akcja osadzona jest w komiksowych, domowych wnętrzach, a wyjątkowy charakter gry zwrócił już uwagę znanych youtuberów z całego świata.

Dodatkowo, ogłoszona na początku 2018 roku pierwsza konwersja produkcji Movie Games na platformę Nintendo Switch - modyfikacja produkcji Orbital Racer- wyścigów kosmicznych wydanych w grudniu 2017 - znacząco rozwinęła się podczas trwania projektu.

- Konsekwencją zmian, które chcieliśmy wprowadzić do wersji pecetowej jest znacząca modyfikacja mechaniki rozgrywki i grafiki, co finalnie skłoniło nas do wydania gry pod zupełnie nowym tytułem. W zasadzie możemy w tym przypadku powiedzieć, że jest to zupełnie nowa gra, przystosowana do potrzeb nowej konsoli Nintendo. Cieszymy się, że tak dopracowanym tytułem rozpoczniemy nasze działanie na nowym rynku, z którym wiążemy wiele przyszłych planów - mówi Mateusz Wcześniak, Prezes Movie Games.

Pośród ujawnionych informacji, pojawiły się również wzmianki o trzech kolejnych tytułach.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Mateusza Wcześniaka, fana gier z doświadczeniem w sektorze finansowym i Aleksego Uchańskiego, od 25 lat związanego z branżą gier komputerowych. Inwestorami w spółce są PlayWay S.A., wiodący producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły developerskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na śląsku.