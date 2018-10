Nagroda dla Alior Banku. Konto Jakże Osobiste ze złotem

Fot. Wajszczak/Reporter Nagroda w tym konkursie ma dla nas wymiar szczególny, ponieważ o jej przyznaniu decydowały największe światowe autorytety w dziedzinie bankowości - zapewnia Alior Bank

W organizowanym przez organizację Efma konkursie Distribution & Marketing Innovation Awards, co roku wyłaniane są najbardziej innowacyjne usługi finansowe na świecie. W tegorocznej edycji plebiscytu Alior Bank zdobył złoto w kategorii "Offering Innovation” za Konto Jakże Osobiste.

European Financial Management Association (EFMA) to organizacja skupiająca bankowych

i ubezpieczeniowych profesjonalistów, wyspecjalizowanych w marketingu i dystrybucji usług finansowych. Instytucja, zrzeszająca ponad 3300 firm z ponad 130 krajów, zajmuje się badaniami, wydaje branżowe raporty i publikacje, organizuje międzynarodowe konferencje, a także – we współpracy z Accenture, firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu – coroczny prestiżowy konkurs Distribution & Marketing Innovation Awards.

Konto Jakże Osobiste Alior Banku zajęło w tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce w kategorii „Offering Innovation”, w której oceniano innowacje, mające stanowić wartość dodaną do tradycyjnych produktów bankowych. Konto Jakże Osobiste, klient może sam „ułożyć” po swojemu, zarządzając samodzielnie dodatkowymi korzyściami do rachunku i indywidualnie dobierając je do swoich potrzeb. Przy spełnieniu warunków w postaci miesięcznie jednorazowego wpływu środków na konto w kwocie min. 1500 zł i wykonania 300 zł transakcji bezgotówkowych, klient jest zwolniony z opłat za prowadzenie konta i kartę debetową.

– Nagroda w tym konkursie ma dla nas wymiar szczególny, ponieważ o jej przyznaniu decydowały największe światowe autorytety w dziedzinie bankowości. Pokazaliśmy, że nawet w tak prostym produkcie jak rachunek bankowy, można zdobyć się na innowację i wyjść w stronę klienta poprzez personalizację. Po raz kolejny udowodniliśmy, że nasze rozwiązania są konkurencyjne nie tylko w skali naszego kraju, ale i całego świata – powiedziała Ewelina Gulbinowicz, Menedżer ds. Marketingu, współautorka projektu, która w imieniu Alior Banku odebrała statuetkę.

W szóstej już edycji plebiscytu nagrodzono w sumie osiem banków z trzech kontynentów. W tym roku do rywalizacji zostało zgłoszonych blisko 421 projektów z ponad 180 instytucji, reprezentujących 59 krajów. Na ostateczną klasyfikację w konkursie wpływ miały w równym stopniu głosowanie komisji, składającej się z kilkudziesięciu członków zarządu największych banków detalicznych na świecie, a także głosy członków organizacji Efma, oddawane on-line. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali 17 października br. w Lizbonie.