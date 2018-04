Imponujące nagrody dla kuratorów oświaty. "A ty nauczycielu, ile podwyżki dostałeś?"

Fot. EAST NEWS Nie tylko ministrowie. Na hojne nagrody mogli też liczyć kuratorzy oświaty

Ponad 30 tys. zł nagród za pół roku dla kuratorów oświaty na Mazowszu, jeszcze więcej w województwie zachodniopomorskim. - Złożyłam zapytania do wszystkich wojewodów w Polsce, te dane właśnie spływają - mówi money.pl posłanka PO Kinga Gajewska.

?Łącznie 30 320 zł #nagrody dla mazowieckich kuratorów oświaty za pół roku!!A Ty nauczycielu ile podwyżki dostałeś? #OddajcieKasę #samiswoi Czekam aż spłyną dane ze wszystkich województw... pic.twitter.com/jWN4dTYGgN

-- Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) April 26, 2018





Premie dla ministrów od kilku tygodni są jednym z głównych politycznych tematów w Polsce. Okazuje się jednak, że nie tylko najważniejsi politycy w kraju mogli liczyć na dodatkowe pieniądze. Posłanka Gajewska upubliczniła informacje o nagrodach dla kuratorów oświaty. Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty, za drugie półrocze 2017 roku dostała ponad 12 tys. zł nagrody. Jej zastępcy - 9,7 tys. zł oraz 8,5 tys.

Posłanka następnie ujawniła nagrody dla szefów oświaty na Pomorzu Zachodnim. Wyszło jeszcze więcej niż na Mazowszu. Kurator dostała 15 tys. zł, zastępcy - po 10 tys zł.

- Podejrzewam, że w każdym innym województwie było podobnie. Czekam teraz na odpowiedzi z interpelacji - tłumaczy nam posłanka.

Nagrody dla kuratorów. "Widać, że to systemowe"

- Widać, że to wszystko jest systemowe. To był cały mechanizm nagród, który szedł od ministrów, przez wojewodów, do kuratorów. Nie były to przy tym żadne nagrody za osiągnięcia. A nauczycielom w tym czasie daje się podwyżki, które można nazwać jałmużną i jednocześnie zabiera się im dodatki - mówi w rozmowie z money.pl Gajewska.

