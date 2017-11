Lista najbogatszych. Nie mają jeszcze czterdziestki, a już miliony na koncie

Fot. EAST NEWS Majątek Kulczyków wyceniany jest na 15,3 mld zł

Listę najmłodszych najbogatszych otwierają Kulczykowie. Zamyka debiutująca w tym zestawieniu Ewa Chodakowska z 49 mln zł na koncie. W zestawieniu znalazł się także Polak, który ma zatrzymać Amazona, jeden z największych producentów leków, czy tajemniczy przedsiębiorca, który milionerem został już w wieku 11 lat.

Aby znaleźć się na liście najbogatszych przed czterdziestką magazynu "Wprost", trzeba było mieć co najmniej 49 mln zł. To blisko o połowę więcej niż przed rokiem.

Na czele rankingu po raz ostatni razem – rodzeństwo Dominika i Sebastian Kulczykowie. Ostatni, ponieważ w przyszłym roku spadkobierczyni fortuny Jana Kulczyka nie spełni kryteriów wiekowych. Jej młodszy brat na liście może figurować jeszcze przez kolejne 3 lata. Majątek Kulczyków wyceniany jest na 15,3 mld zł.

Zaraz po nich, z majątkiem 3,4 mld zł, znalazł się 36-letni Piotr Szulczewski. To człowiek, o którym mówi się, że ma zatrzymać Amazona. Jego Wish, jest obecnie czwartym największym internetowym sklepem w skali świata. W sprzedaży wyprzedzają go jedynie Ebay, Alibaba oraz właśnie Amazon. Aplikacja Wish skanuje internet w poszukiwaniu najniższych cen i podpowiada, co jeszcze może zainteresować klienta posługując się jego wyborami w sieci. Szulczewski zatrudnia dziś 3,4 tys. pracowników na całym świecie.

Na podium znalazł się również 32-letni Tomasz Domagała z majątkiem szacowanym na 2,1 mld zł. To jak zauważa "Wprost", najmłodszy polski miliarder. Jest właścicielem firmy inwestycyjnej TDJ, którą wycenia się na 2 mld zł. W portfelu ma również górnicze spółki giełdowe FAMUR i Kopex oraz odlewnię PGO czy firmę Zament Industry dostarczającą urządzenia i konstrukcje dla przemysłu. Niedawno Domagała zainwestował również w polskie start-upy. Za pośrednictwem funduszu TDJ Pitango Ventures zamierza wpompować w nie 55 mln dol.

Milionerzy w Top 10

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazł się Wojciech Furman i Tomasz Furman z majątkiem 1,4 mld zł. Synowie Andrzeja Furmana, założyciela Aflofarmu – jednego z głównych producentów leków w kraju – do tej pory klasyfikowani byli we trzech. Najstarszy z braci - Jacek, przekroczył jednak czterdziestkę i nie łapie się do zestawienia młodych milionerów.

Za sterami Oknoplastu stoi szósty najbogatszy spośród najmłodszych – Mikołaj Placek. Firma założona przez jego ojca przyniosła mu 690 mln zł. Polski producent inwestuje nie tylko w kraju, ale też w Niemczech, Francji i Włoszech.

Edgar Łukasiewicz to milioner niemal z urodzenia. W wieku 11 lat odziedziczył po zmarłym ojcu Mariuszu Łukasiewiczu – twórcy Lukas Banku - ogromny spadek. 24-letni milioner należy do tajemniczych przedsiębiorców, o których pisaliśmy w money.pl. Unika mediów i rozgłosu. Bardzo dba o prywatność i nawet nie ujawnia wizerunku.

Debiutantem w Top 10 oraz 100 najbogatszych rankingu "Wprost" jest Jan Wróblewski. To czołowy gracz w condohotelingu – czyli biznesu na styku finansów, turystyki i nieruchomości. 32-latek nad Bałtykiem buduje hotele i apartamenty. Dzięki firmie Zdrojowa Invest zarobił 500 mln zł, a jego koncepty architektoniczne zdobywają nagrody w konkursach.

30-letni Mateusz Juroszek, jest współudziałowcem i prezesem rodzinnej firmy STS – największej bukmacherskiej firmie w kraju i oficjalnego sponsora naszej reprezentacji. Juroszek zgromadził na swoim koncie 450 mln zł i "Wprost" sklasyfikował go na 9. pozycji listy milionerów przed czterdziestką.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Marek Kamola, inwestor giełdowy posiadający udziały w czterech spółkach: Miraculum, Digital Avenue, firmie doradczej ComPress oraz MultiSport Benefit System. On również nie afiszuje się medialnie. 37-letni przedsiębiorca ma na koncie 318 mln zł.

Sławy na liście

Na całej liście 40 najbogatszych przed czterdziestką znajdują się również sławy. Z majątkiem 251 mln zł, na 15. pozycji listy "Wprost", uplasował się 33-letni koszykarz NBA Marcin Gortat.

Trzy miejsca wyżej znajdziemy Roberta Lewandowskiego, najlepiej zarabiającego polskiego sportowca. Według szacunków posiada on majątek wysokości 271 mln zł. 30-letnia Agnieszka Radwańska zajęła 26. lokatę z 96 mln zł.

Czterdziestkę najlepiej zarabiających Polaków przed czterdziestką zamyka królowa fitnessu 35-letnia Ewa Chodakowska. Jej majątek oparty o spółkę Bebio wylicza się na 49 mln zł. Trenerka zarabia nie tylko na książkach i filmach, ale prowadzi również sklep ze sprzętem do fitnessu, zdrową żywnością i suplementami.