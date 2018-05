Najtańsze kraje dla Polaka. Tam wypoczniesz nie martwiąc się o pieniądze

Coraz zasobniejsze portfele pomagają w snuciu nieco śmielszych planów.

500+, rosnące pensje, umacniający się złoty. Więcej nie trzeba, żeby Polaków zachęcić do podróży zagranicznych. Już na początku roku biura informowały o boomie w przedsprzedażach. W money.pl sprawdziliśmy, gdzie Polak wypocznie z radosnym poczuciem, że nie przepłacił.

Wakacje za progiem, a wielu jeszcze się nie zdecydowało. Może w tym roku za granicę? Coraz zasobniejsze portfele pomagają w snuciu nieco śmielszych planów.

Bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu od 1990 roku, pensje rosną jak na drożdżach. Przeciętny Polak zarabiał pod koniec roku 3 tys. zł na rękę, czyli 5,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Co więcej, jeśli policzyć w walutach obcych, to nasze pensje rosły jeszcze bardziej.

Za dolara rok temu trzeba było płacić powyżej 3,80 zł, a za euro prawie 4,40 zł - teraz to jest odpowiednio poniżej 3,60 zł i poniżej 4,30 zł. Jeśli przeliczyć nasze płace na waluty, to w dolarze wzrosły w ciągu roku o 11 proc., a w euro o 8 proc. Im mocniejszy złoty, tym dla Polaka tańszy się robi wyjazd za granicę.

Zobacz też: Polscy turyści przestali się bać wyjazdów do Tunezji. Turcja i Egipt też wracają do łask

Sprawdziliśmy, jak przy tak dobrych okolicznościach można jeszcze zaoszczędzić, czyli gdzie wypoczniemy z gwarancją pogody, a do tego niedrogo. Pomogły nam w tym badania Eurostatu o relacjach cenowych w poszczególnych krajach.

Tanie Bałkany

I tak, biorąc pod uwagę ceny w restauracjach i hotelach, to w Europie bez porównania najlepsze będą wakacje w Albanii. Tam poczujesz się jak krezus, bo ceny tych usług są o 44 proc. niższe niż w Polsce. A do tego położenie geograficzne równie dobre jak w Chorwacji. Na kolejnych miejscach w rankingu „taniości” są Macedonia, Bułgaria i Serbia.

Do Albanii jeździ coraz więcej polskich turystów, tj. tych, którzy nie jadą na własną rękę - według serwisu wakacje.pl to już szósty najczęściej wybierany kierunek. Łatwo dzięki temu o wiarygodne opinie na forach. Ceny w knajpach są wymieniane jako zaleta, to samo z nastawieniem Albańczyków i jakością hoteli. Gorzej z jedzeniem w hotelach - wielu na nie narzeka i poleca wykupywanie samego hotelu, bez posiłków.

- Hotel czysty, zadbany, natomiast jedzenie to jakaś totalna porażka - podaje pani Ania na forum wakacje.pl, która gościła w jednym z hoteli w sierpniu ub. roku. - Wszystko było niedoprawione, wysuszone albo nie dogotowane. Całe szczęście można zjeść smacznie i tanio w restauracjach - dodaje.

Dla nieleżących plackiem Macedonia jeszcze tańsza

Ceny restauracji i hoteli to jednak nie wszystko, co trzeba wziąć pod uwagę przy wyjeździe na wczasy za granicę. Jeśli nie zamierzamy tylko leżeć plackiem w hotelu i popijać drinki z all-inclusive, to liczyć też trzeba koszty rekreacji i kultury, usług transportowych, żywności i napojów, a dla smakoszy lokalnych trunków również alkoholi. To już nieco zmienia sytuację, bo na czoło najtańszych wysuwa się Macedonia.

Usługi hotelarsko-restauracyjne są tam o 42 proc. tańsze niż w Polsce, ale za alkohol, w tym przednie wino zapłacimy o 24 proc. mniej. Żywność jest o 6 proc. tańsza, usługi transportowe o 20 proc., a rekreacja i kultura o 18 proc.

Jest jednak problem. Po pierwsze, w Macedonii nie ma morza, a tylko jeziora. Po drugie obsługa w opinii wielu polskich turystów pozostawia wiele do życzenia.

- Wzięliśmy all inclusive i to był wielki błąd... zimne i niedobre jedzenie, mały wybór alkoholi i bardzo niemiła obsługa. Na obsługę skarżyli się wszyscy (nie tylko Polacy), ponieważ zachowywali się jakby pracowali tam za karę - komentuje swoje ubiegłoroczne wakacje w hotelu Laki Spa pani Kamila na forum wakacje.pl i to nie jest odosobnione wrażenie. - Zagraniczni goście traktowani lepiej niż polscy - wskazuje inny turysta na forum.

Zróżnicowane opinie są odnośnie hotelu Izgrev Spa, który dysponuje własnym aquaparkiem. Wielu turystów zatruło się jedzeniem z restauracji, ale wielu też jedzenie chwali, pozytywnie wypowiadając się m.in. o obsłudze. Trzeba brać oczywiście poprawkę, że prędzej ktoś napisze na forum coś negatywnego, niż pozytywnego, ale tak czy inaczej warto przejrzeć opinie przed wyborem miejsca wypoczynku.

Kolejny kraj zdecydowanie na polską kieszeń to wspominana już Albania, a trzecie miejsce zajmuje Bułgaria. Ceny w hotelach i restauracjach niższe o 38 proc. od polskich, alkohole o 21 proc., transport o 6 proc. tańszy, droższa natomiast o 16 proc. będzie żywność w sklepach. Polecić można też Serbię z 30 proc. tańszymi hotelami i tanimi alkoholami.

Bogacz jedzie do Szwajcarii

A co na drugim krańcu rzeczywistości. Gdzie bogacz odpocznie bez ryzyka trafienia na mniej sytuowanych?

Tu na pierwszym miejscu jest Szwajcaria, która nie ma jednak niestety w ofercie morza. Najdroższe w Europie są tam usługi rekreacyjne i kulturalne - o 177 proc. wyższe niż w Polsce. Za jedzenie zapłacimy o 178 proc. więcej, a o 134 proc. droższe są hotele i restauracje.

Ubogim turystom nie polecamy też Norwegii, Islandii i Danii. To rejony Europy nie na przeciętną kieszeń.

I tak wolimy Grecję

A co tak naprawdę wybierają Polacy? Według statystyk przedstawionych przez wakacje.pl na podstawie liczby wycieczek wykupionych między wrześniem ub.r., a 8 maja b.r., w tym roku najbardziej popularna jest Grecja. Wybiera się tam w lato aż co czwarty z naszych turystów zagranicznych, którzy korzystają z oferty biur podróży. Ceny nie są niskie - nawet 5,8 tys. za wyjazd dwóch osób w lipcu.

- W poszczególnych miesiącach są duże różnice cenowe. W Grecji para za wyjazd w czerwcu płaci 4800 zł, podobnie we wrześniu, a już w lipcu i sierpniu odpowiednio 5800 i 5400 zł - informuje Klaudyna Mortka z wakacje.pl. Króluje Kreta, Rodos i Zakynthos.

Niestety wszystko co najważniejsze dla turysty jest tam droższe niż w Polsce. Najbardziej jedzenie i napoje - droższe o 69 proc. Nasz portfel pobytu w Grecji nie polubi.

Kolejny kierunek według wakacje.pl to Turcja, gdzie jedzie, lub leci 17 proc. polskich „obieżyświatów”. Większość z nich będzie odpoczywać na Riwierze Tureckiej. Turcja zresztą odrobiła straty z ubiegłych lat, kiedy wystraszeni zamachami turyści omijali ten kraj.

Dużo zapłacą za alkohol - wiadomo kraj muzułmański i turysta musi wyciągnąć z portfela więcej. Niestety to o aż 149 proc. więcej niż w Polsce. Za to hotele i restauracje mają ceny prawie takie same jak u nas.

Na kolejnych miejscach są: Bułgaria (16,7 proc. turystów z Polski), Hiszpania (9,9 proc.) i Egipt (6,7 proc.). Wiele osób skusiła wyróżniona przez Eurostat pod kątem cenowym Albania. Najwyraźniej przyciąga to Polaków, bo to już szósty najczęściej wybierany kierunek.

Udział krajów docelowych w całości zakupionych wycieczek w okresie od 1 września do 8 maja (proc.) 2016 2017 2018 Grecja 31,7% 23,9% 26,0% Turcja 4,4% 5,8% 17,0% Bułgaria 18,9% 13,4% 16,7% Hiszpania 17,1% 11,0% 9,9% Egipt 1,6% 3,5% 6,7% Źródło: wakacje.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl