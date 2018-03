Największy polski bank z nagrodą za najlepszą aplikację. Świat może się od nas uczyć

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP: W prezencie na 100-lecie niepodległości mamy najlepszą na świecie aplikację mobilną IKO

W prezencie na 100-lecie niepodległości mamy najlepszą na świecie aplikację mobilną IKO – nie ukrywa satysfakcji Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Bank którym kieruje może również pochwalić się rekordowymi wynikami finansowymi.

”Retail Banker International”, prestiżowy brytyjski magazyn, zebrał opinie użytkowników, korzystających na co dzień z mobilnych aplikacji bankowych na całym świecie.

Ankietowani w sklepach z aplikacjami mogli przyznawać oceny w skali od 0 do 5. Po przeliczeniu. głosów okazało się, że najwyższą ocenę otrzymał bank PKO BP i stworzona przez niego aplikacja IKO. Jako jedyna na świecie - IKO - uzyskała średnią ocenę 4,8, na dodatek jest to średnia z aż 150 tysięcy głosów klientów.

Zakupy co dwie sekundy

IKO otrzymało nie tylko prestiżową nagrodę, ale także w liczbach prezentuje się wyśmienicie: ponad 2,3 mln aktywnych aplikacji. Do tego co tydzień do IKO loguje się ponad 1,1 mln klientów, wykonując w tym czasie nawet 700 tys. przelewów. W sumie mobilni klienci PKO co dwie sekundy płacą za zakupy w internecie.

Do czego jeszcze wykorzystują najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie?

Co trzecia pożyczka gotówkowa w kanałach zdalnych największego polskiego banku sprzedawana jest za pośrednictwem IKO. Coraz więcej osób kupuje też przez telefon ubezpieczenia turystyczne, które zaczynają obowiązywać od razu po zakupie polisy. Największym zainteresowaniem cieszy się natomiast opcja sprawdzania salda, przeglądania historii operacji czy robienia przelewów.

- Ucieszyliśmy się z tego zwycięstwa – przyznaje Michał Macierzyński, z-ca dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO – Ten wynik oznacza, że zostaliśmy zauważeni nie tylko na polskim rynku. Cały czas również rozwijamy naszą aplikację. W najbliższym czasie zaoferujemy możliwość kupna biletów czy wnoszenia opłat za parkowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej – zapewnia Macierzyński. W sumie od startu IKO w 2013 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali już łącznie 68 milionów transakcji swoimi telefonami.

Telefon to nasz bank

Inwestycja w aplikacje to najlepszy sposób, by dziś bank mógł nawiązać kontakt z klientem. Według „Finansowego Barometru ING” już dziś aż dwie trzecie posiadaczy urządzeń mobilnych w Polsce korzysta z banku za pośrednictwem tabletu czy smartfona. Do tego Polacy są w tej kategorii liderem. Znacznie mniej osób bankuje przez smartfon w Hiszpanii (64 proc. użytkowników), Francji i Wlk. Brytanii (po 57 proc.) oraz Niemczech (38 proc.). Eksperci przewidują, że do 2020 roku bankowość mobilna będzie miała większy udział w rynku niż bankowość on-line.

IKO to niejedyny sukces PKO BP

Największy polski bank może pochwalić się również wynikami finansowymi za 2017 rok. Zakończył go zyskiem 3,1 mld zł netto. To zdecydowanie najwyższy zysk w sektorze bankowym, o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Także suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.

- Realizując naszą misję, konsekwentnie dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji. Zwiększamy jednocześnie skalę biznesu i wypracowujemy solidne, najwyższe w sektorze bankowym zyski. Efektem naszych działań jest zarówno wzrost sumy bilansowej, liczby klientów, jak i kapitalizacji giełdowej – na koniec 2017 roku wartość rynkowa PKO Banku Polskiego sięgnęła 55 mld zł, co czyni bank najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasze ambicje wykraczają zdecydowanie poza bycie największym. Dlatego dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów – skomentował rekordowe wyniki i Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

7 milionów bankowych rachunków

PKO BP jest dziś w posiadaniu około 18 proc. wszystkich depozytów klientów składanych w bankach. Podobny udział w rynku ma w przypadku kredytów. W 2017 roku przybyło PKO BP około 300 tys. klientów. Bank prowadzi ponad 7 mln rachunków. W ubiegłym roku bank udzielił kredytów hipotecznych o wartości blisko 13 mld zł. Na ostatni dzień grudnia całkowita wartość portfela kredytów i pożyczek wyniosła 205,7 mld zł. Teraz PKO Bank Polski chce przyciągnąć imigrantów z Ukrainy. W tym roku będą wprowadzane nowe wersje językowe aplikacji IKO.