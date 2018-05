NFZ chce szybciej leczyć dzieci. Zmiany także w onkologii i leczeniu zaćmy

Fot. Mariusz Grzelak/Eastnews Zmiany w szpitalach mają kosztować NFZ ponad 200 mln zł.

Narodowy Fundusz Zdrowia chce płacić szpitalom 100 proc. kwoty za leczenie dzieci niezależnie od tego, ile dni spędzą one w placówce. Dziś jest tak, że jeśli dziecko jest leczone przez dzień lub dwa, szpital dostaje tylko 65 proc. kwoty.

Na pełno kwotę może liczyć, jeśli podopieczny zostaje na dłużej. W efekcie zdarza się, że badania, które można zrobić w jeden dzień, rozkłada się na kilka. To ma się jednak zmienić - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Fundusz ma też wprowadzić zmiany w leczeniu zaćmy i nowotworów. W sumie chce przeznaczyć na to dodatkowe 200 mln zł. W tej chwili projekt zarządzenia zmieniającego wyceny został właśnie skierowany do konsultacji zewnętrznych.

Jak czytamy, płacenie 100 proc. kosztów już za pierwsze dni pobytu dziecka w szpitalu to dla NFZ koszt 132 mln zł rocznie. Oprócz tego Fundusz chce skończyć z usuwaniem zaćmy i diagnozowaniem jaskry w szpitalu, bo obie procedury mają zostać przesunięte do leczenia ambulatoryjnego.

NFZ chce też podzielić wycenę - 80 proc. kosztów płaciłby za zabieg, a 20 proc. za wizytę pokontrolną. Płatność byłaby uzależniona od tego, czy wykonane zostały obie te czynności. To zaś może ograniczyć leczenie za granicą, co dzisiaj jest dosyć powszechne (np. wyjazdy do Czech).

Fundusz planuje też premiować te szpitale, które wykonują dużo zabiegów związanych z leczeniem nowotworów. Tym, które wykonają powyżej wskazanej liczby zabiegów chirurgicznych, zapłaci 10 proc. więcej - czytamy. Uzasadnienie? Im więcej zabiegów, tym większa wprawa w ich wykonywaniu. A zdaniem p.o. prezesa NFZ Andrzeja Jacyny przekłada się to na mniejsze ryzyko powikłań po operacjach.

