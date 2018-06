Ciemna klitka zamiast pięknego pokoju. Wakacje niezgodne z katalogiem

Fot. Marc Ryckaert/wikimedia (CC BY 3.0) Wakacje niezgodne z opisem. Stres zamiast odpoczynku

Pani Joanna wybrała się na Kretę z biurem podróży TUI. Za wakacje z synem i teściową zapłaciła 9 tys. zł. Miał być jasnobłękitny pokój z widokiem na ogród. Na miejscu zastała ciasny pokój z jednym oknem.

W katalogu pokoje z typowo greckimi bielami i błękitami. Piękne widoki, otwarte przestrzenie. Pani Joanna miała nadzieję na cudowny urlop. To był prezent dla teściowej, dla której miał to być wymarzony wyjazd. Pani Joanna świadomie wybrała miejsce pobytu i biuro podróży, z którym nigdy nie było problemu. Gdy dotarła na Kretę do 4-gwiazdkowego hotelu Aldemar Cretan Village, przeżyła rozczarowanie. Dostała klucze do ciemnego pokoju z meblami pomalowanymi czerwoną farbą olejną. Zamiast widoku na ogród - klepisko ze stolikiem i krzesełkami.

- Czuję się oszukana. Opinie o hotelu były znakomite. Na miejscu szok. Nora z minioknem. Zamiast bieli i błękitów z katalogu wszystko zapaćkane czerwoną farbą olejną. Ogrodu brak. Standard motelu dla kierowców TIR-ów. Jesteśmy zdruzgotani. Zamiast relaksu mnóstwo stresu i brak komfortu – relacjonowała nam pani Joanna.



Turystka usłyszała od menedżera hotelu, że przydzielono jej taki pokój, ponieważ hotel jest obłożony. I nie ma szans na jego zmianę. Pani Joanna miała nadzieję na interwencję rezydenta. Skontaktowała się też z biurem podróży. My również skontaktowaliśmy się z przedstawicielami TUI w tej sprawie. Dotąd nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Pani Joanna zapewnia, że będzie reklamowała wycieczkę. Była gotowa wykupić miejsce w innym hotelu i dochodzić odszkodowania od biura podróży. Po kilku godzinach starań dostała klucze do pokoju, za który zapłaciła.

- Jestem zażenowana polityką TUI. Wcisnęli mi katakumby bez okien, czyli tzw. opcję ekonomiczną. Choć zapłaciłam za pokój rodzinny z widokiem na ogród. Po wielu godzinach dali mi to, co kupiłam. Bez słowa przepraszam. Bez rekompensaty za pierwszą trudną noc i prezent dla teściowej, który ją bardzo zasmucił. Brak szacunku do klienta. Będę składała reklamację, ponieważ zostałam oszukana i musiałam walczyć o to, za co zapłaciłam. To koniec współpracy z tym biurem - żali się Pani Joanna.

Wycieczka niezgodna z umową. Co robić?

Konsumenci często nie znają swoich praw. Szczególnie w wakacyjnym okresie warto wiedzieć, co się nam należy, jeśli biuro podróży nie wywiąże się z warunków opisywanych w umowie. A można wnioskować nie tylko o odszkodowanie, ale i zwrot części lub całości kosztów wyjazdu.

Niższy niż w umowie standard zakwaterowania jest najczęściej zgłaszanym przez polskich turystów problemem. Równie często klienci biur podróży skarżą się na kiepskie wyżywienie i problemy z hotelową obsługą. Wysoko w niechlubnym rankingu jest też niezgodna z opisem lokalizacja hoteli. Najczęściej zamiast 100 metrów do plaży jest kilometr, a w otoczeniu zamiast palm, morza i ogrodów - ruchliwa ulica czy inne budynki.

Wszelkie skargi należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia wyjazdu. Jednak przed złożeniem reklamacji należy dokładnie przeczytać podpisaną umowę. Najlepiej zrobić to jeszcze przed podpisaniem. Nadal wielu klientów podpisuje dokumenty w ciemno. Później rodzi to większe problemy, gdy wycieczka okazuje się niezgodna z tym, co przedstawiano w katalogu. Mniej uczciwe biura podróży mogą umieszczać zapisy w umowie, które odbiorą klientom możliwość roszczeń za niezgodne z pierwotnym opisem standardy. Dochodzenie praw w sądzie może być wtedy trudniejsze, bardziej czasochłonne i kosztowne.

Niemniej każdy ma prawo do odszkodowania. Do biur podróży z roku na rok wpływa coraz więcej wniosków. I coraz więcej osób odzyskuje stracone pieniądze.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Klienci mają też prawo do zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. To różni się od odszkodowania tym, że wycenia się to, co niematerialne. Wycenie podlega stres, nieprzyjemności czy dolegliwości żołądkowe po zjedzeniu nieświeżych potraw. Sąd, opierając się na dyrektywie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, coraz częściej orzeka na korzyść klientów biur podróży. Najtrudniejsza jest jednak wycena niematerialnych strat.

