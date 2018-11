Niewidzialne płatności

Dzisiaj płatności mogą wydawać się tylko jednym z wielu zagadnień w obszarze fintech, ale w rzeczywistości w naszych kieszeniach odbywa się konkurs na najlepszego operatora płatności masowych. Średnio 80 procent interakcji zachodzących danego dnia, kończy się płatnością - od porannej kawy do wieczornego powrotu do domu. Istnieje więc ogromny potencjał, a lider nie został jeszcze wyłoniony.

Wygoda będzie prowadzić do konsolidacji

Konsolidacja w obszarze płatności jest nieunikniona: konsumenci nie chcą rejestrować się w oddzielnej usłudze dla każdego z podłączonych urządzeń. To był problem z wieloma wcześniejszymi próbami dokonania "niewidzialnych płatności" za pomocą odzieży czy innych urządzeń do noszenia, takich jak partnerstwo Mastercard z firmą Atlas Wearables i Coin. Wymagały one od użytkowników ponownego wprowadzenia swojej karty kredytowej, po tym, jak prawdopodobnie już zarejestrowali się w Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay lub kombinacji wszystkich trzech usług na innym urządzeniu.

Natomiast firmy z obszernymi bazami użytkowników mogą po prostu rozszerzyć swoje usługi dla istniejących klientów, przenosząc informacje o kartach kredytowych z ich istniejących kont, dzięki czemu proces rejestracji będzie bezproblemowy. (Na przykład około 50% klientów Amazon Pay było klientami Amazon Prime, a zarówno WhatsApp, jak i Instagram wprowadzają obecnie rozwiązania płatnicze.) Będziemy to obserwować coraz częściej, ponieważ niewidoczne płatności zyskują na wartości, a użytkownicy włączają funkcje płatności w swoich inteligentnych telewizorach, samochodach, urządzeniach mobilnych i urządzeniach sterowanych głosem, takich jak Amazon Echo czy Google Home. Wymagając jednocześnie, aby za pomocą jednego kliknięcia móc się zalogować na te same konta płatnicze.

Zaufanie konsumentów będzie kluczowe

Jest jeszcze jeden powód, dla którego duże firmy, takie jak Apple, Amazon i Google, mają dziś przewagę w dziedzinie płatności: to kwestia zaufania. W miarę, jak aplikacje płatnicze przechodzą od zwykłego przetwarzania transakcji do podejmowania decyzji o tym, za co i ile zapłacić (jak w przypadku samochodu) - klienci muszą mieć pewność, że nie dojdzie do błędów, a ich dane będą bezpieczne. Google i Amazon to firmy cieszące się dużym zaufaniem klientów, co daje im szczególną przewagę w wyścigu o dominację w nowym systemie płatności.