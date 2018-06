Darmowe Noce Muzeów mogą się skończyć. Nie odliczą całego VAT od wydatków na promocję

Fot. x-oph/Flickr Dotąd instytucje kulturalne mogły odliczać cały podatek od wydatków na organizację imprez promocyjnych.

Placówki kulturalne nie odliczą już całego VAT od wydatków poniesionych na organizację promujących je imprez. Według ekspertów podatkowych to cios w muzea.

Za rok może już nie być bezpłatnej Nocy Muzeów – pisze "Gazeta Prawna". Dlaczego? Wszystko przez odmienną interpretację przepisów zawartą w odpowiedzi wiceministra finansów na poselskie interpretacje.

W poprzednich latach nie było większych problemów z interpretacją przepisów - tłumaczy dziennik. Instytucje kulturalne mogły odliczać cały podatek naliczony z faktur, dokumentujących wydatki na organizację imprez promocyjnych - takich, jaką od lat była znana i ciesząca się popularnością akcja – Noc Muzeów.

Fiskus uważa jednak, że placówki kulturalne powinny naliczać tzw. prewspółczynnik. To oznacza, że zamiast pełnego odliczenia, muzea odliczą kilkadziesiąt procent. Jak wylicza GP, zakładając, że na Noc Muzeów instytucje kulturalne wydają 200 tys. zł plus 46 tys. zł odprowadza w postaci VAT, to przy prewspółczynniku wynoszącym np. 50 proc., odliczą zaledwie 23 tys. zł.

To z kolei oznacza, że będą musiały powetować sobie stratę pozyskując większe dotacje z budżetu, albo ograniczając wydatki np. w postaci bezpłatnej Nocy Muzeów – pisze "GP".

Według wiceministra Pawła Gruzy, Noc Muzeów służy zarówno popularyzacji działalności statusowej, która nie podlega VAT, ale i ich działalności gospodarczej, co wymaga częściowego opodatkowania.

