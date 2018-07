Nowa formuła teatru. Coś dla duszy i coś dla podniebienia

Już w połowie lipca 2018 r. zapraszamy do hotelu Haffner w Sopocie na Morski Festiwal Komediowy 2018. Festiwal ten organizowany jest, wzorem ubiegłego roku, przez Krakowski Teatr Komedia. W trakcie Festiwalu, inaugurowanego na plaży hotelu Haffner – wejście nr 14 – recitalem aktorów Krakowskiego Teatru Komedia zobaczymy trzy zabawne komedie.

19 lipca spektakl pt. „Małżeństwo we frankach szwajcarskich”. Sąd orzekł rozwód, jednak co bank złączył, sędzia nie rozłączy.... Byli już małżonkowie, z kredytem we frankach szwajcarskich ukrywający fakt rozwodu przed Jej rodzicami, którzy... postanawiają się rozwieść. W tle najpiękniejsze piosenki o miłości, wykonywane na żywo. Nasi bohaterowie odnajdują miłość po rozwodzie nie tylko z powodów zawodowych... Pikanterii dodaje uroczy teść – były wojskowy, pozornie podporządkowany żonie – pani profesor na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Choć kredyt, szczególnie we frankach szwajcarskich, sam się nie spłaci, jak zawsze, możecie Państwo liczyć na szczęśliwe zakończenie. Występują: Julita Kożuszek, Renata Pałys, Jan Korwin Kochanowski i Jan Jakub Należyty.

20 lipca przedstawimy Państwu klasykę komedii, czyli „Mąż i Żona” Aleksandra hrabiego Fredry. Dzieło porusza zawsze aktualny problem zdrady, więc dopóki będą: mąż, żona i przyjaciel, dopóty trofea myśliwskie nie tylko dla ozdoby będą wisiały, ale ku przestrodze. Spektakl wyreżyserował Maciej Luśnia w smacznej, wyrafinowanej konwencji lat 20-tych ubiegłego wieku. Na scenie dwóm wykładowcom partnerują ich byłe studentki. Występują: Aneta Gierat, Natalia Pietrasz, Jan Korwin Kochanowski, Maciej Luśnia.

21 lipca sztuka autorstwa Jana Jakuba Należytego pt. „Viagra i Chryzantemy”. Ona – dystyngowana wdowa, ON – nieokrzesany kamieniarz. Błąd ortograficzny wykuty w marmurze staje się początkiem ognistej znajomości niespełnionej primadonny z pragmatycznym, pewnym siebie i zadowolonym z życia rzemieślnikiem. Ona zobaczyła błąd, on „nawet zaliczki nie zobaczył”. Jaki będzie rozwój tej niecodziennej znajomości dwojga ludzi z dwóch różnych światów? Czym zaowocuje brak ogłady vs. nieskazitelne maniery? I dlaczego potrzebne są leki na potencję? Mówi się, że od miłości do nienawiści jest bardzo blisko, czy może być odwrotnie? Komedia w brawurowym wykonaniu Ewy Dałkowskiej i Jana Jakuba Należytego.

18.07.2018 r. Recital – godz. 14.00-17.00 - Plaża hotelu Haffner

19.07.2018 r. „Małżeństwo we frankach szwajcarskich” – godz. 21.00 – Hotel Haffner

20.07.2018 r. „Mąż i Żona” – godz. 21.00 – Hotel Haffner

21.07.2018 r. – „Viagra i chryzantemy” – godz. 21.00 – Hotel Haffner

Bilety do nabycia: w recepcji Hotelu Haffner (ul. J.J. Hafnera59, 81-715 Sopot) oraz http://krakowski-teatr-komedia.pl