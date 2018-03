Nowa służba antyterrorystyczna w Polsce. W policji powstanie specjalne biuro

Fot. Leszek Kotarba/East News Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji podczas pokazu we Wrocławiu

Wyodrębniona jednostka kontrterrorystyczna, zdaniem pomysłodawców nowelizacji ustawy o policji, jest niezwykle potrzebna. Ma bowiem usprawnić jej działanie. – To dzielenie włosa na czworo – krytycznie ocenia pomysł były antyterrorysta Jerzy Dziewulski.

Specjalne biuro ma zostać wyodrębnione ze struktur policji, tak zakłada najnowszy projekt nowelizacji ustawy. Nazwę – Biuro Operacji Antyterrorystycznych - przejmie od istniejącej i skutecznie działającej od lat jednostki BOA w KGP.

Nowa jednostka ma nie tylko walczyć z terroryzmem, ale również prowadzić negocjacje. Jak tłumaczy nam Komenda Główna Policji, będzie też sprawować "merytoryczny nadzór nad realizacją działań bojowych, szkoleniowych i wykorzystaniem sił i środków pododdziałów kontrterrorystycznych policji".

Bardziej szczegółowo działanie nowego BOA wyjaśnia money.pl Robert Opas z biura prasowego KGP. - Biuro będzie odpowiadało za organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań policji w obszarze działań bojowych, minersko-pirotechnicznych, negocjacji policyjnych, a także szkolenia w ramach taktyki działań bojowych oraz za ujednolicenie szkolenia w pododdziałach kontrterrorystycznych policji – wylicza.

Z tego wynika, że działania dotyczące obecnych antyterrorystów zasadniczo się nie zmieniają. Zapytaliśmy o kwestię powołania służby kontrterrorystycznej Jerzego Dziewulskiego, najsłynniejszego polskiego antyterrorysty, który w swojej karierze kierował likwidacją 13 zamachów. - To wydumana propozycja. Dzielenie włosa na czworo – stwierdza.

Zobacz też, jak antyterroryści ćwiczą w warszawskim hotelu

Czym właściwie różni się kontrterroryzm od antyterroryzmu? No cóż, jak tłumaczy nam ekspert, różnica jest głównie o charakterze akademickim. Ma bowiem rozróżniać działania prewencyjne, przeciwdziałające, bierne określane antyterrorystycznymi od aktywnych, czynnych nakierowanych bezpośrednio na sprawców działań kontrterrorystycznych.

- Czy w świadomości ludzi istnieje inna nazwa dla służb walczących z terroryzmem? – pyta. I z miejsca odpowiada: "Nie, są tylko antyterroryści!" - Dla funkcjonowania jednostek nie mają znaczenia te podręcznikowe niuanse. Wprowadzanie nowej służby, tak zwanej kontrterrorystycznej, to próba na siłę zmiany nazwy i sztucznej reformy zza biurka dobrze funkcjonujące jednostki - przekonuje w rozmowie z money.pl Jerzy Dziewulski.

Policja jest jednak innego zdania. - Celem utworzenia służby kontrterrorystycznej jest zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek Policji w zakresie działań kontrterrorystycznych – mówi rzecznik Komendy Głównej Policji. A te, jak przekonuje są znacząco odmienne od działań realizowanych przez pion służb: kryminalnej, śledczej i prewencyjnej.

I z tego powodu właśnie powstał pomysł wyodrębnienia ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych policji i utworzenia służby kontrterrorystycznej. - Dodatkowo wyłączone zostanie Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji z struktury KGP i przekształcenie w jednostkę organizacyjną policji – Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny - „BOA”' - tłumaczy.

Z projektu nowelizacji wynika, że w skład służby kontrterrorystycznej policji wejdą BOA KGP i pododdziały antyterrorystyczne policji realizującej działania kontrterrorystyczne. Ma się składać ono z 17 pododdziałów.

- Jeśli nie ma pomysłu na zmianę nie tylko charakteru służby jej aktywności, zdolności operacyjnych, jej reprezentacji publicznej, to wprowadza się właśnie tego typu zmiany – krytykuje Dziewulski. - Ustawodawca zamydla problem, wyodrębnia antyterrorystów w służbie kontrterrorystycznej. Czy ludzie, którzy takie rozwiązania produkują, zdają sobie sprawę, że to zawsze są koszty?

Z dołączonego do projektu ustawy dokumentu Oceny Skutków Regulacji nie wynika jednak, aby powołanie nowej służby miało pociągnąć za sobą koszty dla budżetu. Jak tłumaczy ustawodawca, policjanci oraz pracownicy pełniący służbę lub zatrudnieni w jednostkach Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP stają się automatycznie policjantami i pracownikami w BOA, a funkcjonariusze policji pełniący służbę w samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych, znajdą się w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych policji. Z tego powodu zmiana ma nie obciążać budżetu policji i odbyć się w ramach obecnych etatów.

- W projekcji zwykle wpisuje się brak tych kosztów, aby łatwiej przepchnąć ustawę, ale proszę mi wierzyć – lata doświadczeń prac w sejmie pozwalają stwierdzić, że każda taka zmiana reorganizacyjna pociąga za sobą wydatki – zaznacza Dziewulski.

Jest jednak pewna nowość wprowadzona do działań tych oddziałów policji. Nowe BOA ma otrzymać bowiem dodatkowe uprawnia podobne do ABW, CBA, SKW, Służby Wywiadu wojskowego czy Agencji Wywiadu.

Chodzi o możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby w sytuacjach wyższej konieczności. To oznacza, że policjant służby kontrterrorystycznej będzie mógł skorzystać tej możliwości, kiedy stwierdzi, że to pomoże uratować życie lub zdrowie ludzkie, albo przyczyni się do odsunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Zmiany mają wejść w życie miesiąc po publikacji nowelizacji ustawy o policji w dzienniku ustaw.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl