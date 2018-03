Nowe taryfy za gaz. URE podjął decyzję

Fot. Magnascan/Pixabay.com/CCO Jedna taryfa w górę, druga w dół. W recultacie mamy mieć taniej

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny. Oznacza to podwyżkę gazu. Nowe ceny będą obowiązywać od kwietnia do końca 2018 r.



- W zmienionej taryfie, na wniosek PGNiG OD, podwyższone zostały ceny paliw gazowych (jako towaru) o 1 proc. - podano w komunikacie URE. Stawki opłat abonamentowych nie uległy jednak zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrasta o 0,9 proc.

Mimo podwyżki odbiorcy zapłacą jednak w tym roku mniej. W styczniu URE zatwierdził niższe taryfy dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W ostatecznym rozliczeniu od 1 kwietnia 2018 r. odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych zapłacą mniej niż dotychczas.

57 gr oszczędności miesięcznie

W przypadku taryfy PSG średnie stawki dystrybucyjne zostały obniżone o ok. 7,4 proc. dla gospodarstw domowych. Stanowią one około 35 proc. faktury za gaz. Ta taryfa została wprowadzona w życie od początku marca. Jedna taryfa w górę, druga w dół - łącznie ma nam to dać korzyści.

Tych korzyści wiele nie będzie, nie łudźmy się. "Sumaryczny spadek średnich miesięcznych płatności dla statystycznego odbiorcy grupy W-1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków w ilości 1 227 kWh/rok wyniesie 2,6 proc., co oznacza kwotowy spadek jego średniomiesięcznych płatności o 0,57 zł" - napisano w komunikacie.

Zmiany mają spowodować, że klienci zapłacą mniej o 2,5 proc. za przygotowanie posiłków, 1,9 proc. za podgrzewanie wody, 1,8 proc. za ogrzewanie małych i średnich domów i 1,7 proc. za ogrzewanie dużych domów - napisano w komunikacie.

URE zwraca uwagę, że taryfa PGNiG OD dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Nadzór prezesa URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych według obecnych przepisów zostaje utrzymany do końca 2023 r.

Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.