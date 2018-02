Nowe usługi dla milionów klientów LOT i Allegro

Fot. mat. producenta

Nowoczesne polisy dla pasażerów polskich linii lotniczych, dodatkowe usługi okołopodróżne, a także ubezpieczenia dostosowane do potrzeb użytkowników Allegro – to wszystko w ramach współpracy partnerskiej z Grupą PZU. Pierwsze rozwiązania będą dostępne dla klientów już pod koniec marca.

Narodowy ubezpieczyciel modyfikuje strategię i rewolucjonizuje rynek. Czym chce zaskoczyć? Przede wszystkim prostotą działania, dopasowaniem się do potrzeb klientów i innowacyjnymi usługami. I to w wielu segmentach – dotyczących ubezpieczeń, zdrowia, bankowości, finansów czy inwestycji.

W ramach tych zmian PZU nawiązało współpracę w zakresie partnerstwa strategicznego z PLL LOT i Allegro. Dlaczego właśnie z tymi firmami?

- Mamy ponad 10 letnie doświadczenie w kooperacji z partnerami strategicznymi. Od kilkunastu lat współpracujemy z większością zakładów energetycznych i firm telekomunikacyjnych. Chcemy bowiem być wszędzie tam, gdzie jest klient, bo to on jest w centrum naszego zainteresowania. Nowa strategia PZU opiera się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do potrzeb konkretnej osoby – wyjaśnia Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU, odpowiedzialna za współpracę strategiczną z PLL LOT i Allegro.

Zaznacza jednocześnie, że w ostatnich latach LOT bardzo zmienił podejście do potrzeb swoich klientów, a to jeden z elementów zbieżnych z nową strategią Grupy PZU.

Z kolei Allegro jest wiodącym serwisem na rynku internetowym, który rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzięki współpracy strategicznej oba podmioty mogą wspólnie wprowadzić wiele nowatorskich rozwiązań dedykowanych wymagającym klientom.

Wśród najważniejszych elementów współpracy ze wspomnianymi firmami znajdą się: sprzedaż i dystrybucja nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych, szeroko rozumiana wymiana doświadczeń w zarządzaniu profilem klienta – big data oraz uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym także w sprawach związanych z obsługą i likwidacją szkód.

Małgorzata Sadurska podkreśla, że założeniem nowej współpracy korporacyjnej jest to, by oferowane w kanałach partnerskich ubezpieczenia i usługi były intuicyjne, proste, transparentne, a także dające realną ochronę w korzystnej cenie.

Lot z LOT-em

To, że PLL LOT od kilku lat zmienia swoje oblicze, podkreślał wielokrotnie prezes Rafał Milczarski. Przewoźnik nadal intensywnie pracuje nad swoim wizerunkiem, standardami obsługi, powiększeniem floty i finansami.

Polskie Linie Lotnicze to potentat polskiego rynku. W ubiegłym roku zarobiły 283 mln zł na działalności podstawowej, czyli o 100 mln zł więcej niż rok wcześniej. Z kolei wynik netto 2017 roku zamknął się w granicach ponad 300 mln zł.

Tylko od początku 2016 roku uruchomiono 40 nowych tras, w tym kilka połączeń długodystansowych. Powiększyła się także flota (o 20 nowych samolotów), co miało wpływ na zwiększenie się liczby pasażerów. PLL podkreślają, że w minionym roku z usług LOT skorzystało prawie 7 mln osób.

Nawiązana współpraca strategiczna PZU z PLL LOT opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie pełnego spektrum ubezpieczeń i usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań podróżujących.

Dziś jeszcze PZU nie zdradza szczegółów współpracy. Wiadomo jedynie, że przy rezerwacji i zakupie biletu lotniczego PZU będzie oferować klientom ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie bagażu, biletu oraz inne usługi okołoturystyczne. Elastyczny produkt w ciągu najbliższego roku pojawi się w pierwszej kolejności na platformie przewoźnika.

Pasażer będzie mógł także kupić dodatkowy pakiet medyczny, dzięki któremu będzie możliwy dostęp do lekarza za pośrednictwem Internetu lub samodzielne dokonanie wstępnej diagnozy za pomocą symptom checkera.

Drugi obszar współpracy między dwiema spółkami to szeroko rozumiana współpraca korporacyjna, która de facto trwa już od kilku lat. Tym razem jednak obszar ten zostanie poszerzony o nowe usługi i podmioty z Grupy PZU.

Zakupy na Allegro

Równie ważnym partnerem PZU jest Allegro – lider rynku e-commerce. Obecnie w serwisie zarejestrowanych jest ponad 20 mln użytkowników, w tym 1,6 mln sprzedawców, którzy oferują prawie milion przedmiotów dziennie. Allegro prowadzi pięć swoich biur – w Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Krakowie i Wrocławiu. Zatrudnia ponad 1300 pracowników.

Jak podkreśla Małgorzata Sadurska, PZU w rozmowach z Allegro jest na etapie ustalania szczegółów. Pierwsze usługi pojawią się na platformie już na przełomie marca i kwietnia.

Potwierdza to także Maciej Biniek, dyrektor działu Financial Services w Allegro. - Na pewno jednym z elementów naszego planu jest sprzedaż i dystrybucja innowacyjnych, w pełni zdigitalizowanych produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów oraz sprzedawców – podkreśla.

Przyznaje, że fakt nawiązania współpracy pomiędzy PZU i Allegro jest najlepszym potwierdzeniem trendu w ubezpieczeniach czy szerzej – w produktach finansowych.

- Ich sprzedaż będzie przenosiła się tam, gdzie klienci dokonują zakupów, a więc także, a może nawet przede wszystkim do Internetu, bo to jest szybko rosnący rynek. Allegro odwiedzane jest co miesiąc przez 17 milionów internautów, codziennie sprzedaje się tu ponad milion produktów, działalność handlową prowadzi 100 tysięcy małych i średnich firm. PZU, jest w takich wypadkach naturalnym partnerem – wyjaśnia dyrektor działu Financial Services.

PZU planuje sprzedaż polis w czasie rzeczywistym, czyli w trakcie zakupu przedmiotów i usług na portalu Allegro. Zamierza wdrożyć produkty dedykowane, bezpośrednio powiązane z kontekstem transakcji – choćby zakupem czy bezpieczeństwem transakcji.

Niewykluczone, że pojawią się także usługi assistance – czyli pomoc specjalistów. Rozwiązania takie oferuje np. Tauron, który wraz z Grupą PZU przygotował dla klientów wiele usług m.in. Elektryk24.

Przekonać nieprzekonanych

Jak zapewnia Grupa PZU, współpraca korporacyjna z innymi liderami na rynku nie jest jednorazowym działaniem. Dziś dotyczy relacji partnerskich z PLL LOT i Allegro. Przyszłość zaś to monitorowanie rynku i poszukiwanie nowych partnerów.

- Nawet tych, którzy dziś współpracują z innymi ubezpieczycielami. Generalnie na współpracę z naszymi Partnerami Strategicznymi patrzymy kompleksowo, zaczynamy od potrzeb ubezpieczeniowo – usługowych Partnera a kończymy na bieżących potrzebach ich klientów– mówi Małgorzata Sadurska.

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń, ochrony zdrowia, bankowości, zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

To pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Już dziś ze wszystkich produktów i usług PZU korzysta 22 mln Polaków. Taki wynik pojawił się po włączeniu banków Pekao i Alior w struktury Grupy. Mimo to PZU chce nadal zdobywać rynek, pozyskiwać nowych partnerów i klientów.

- Nasza działalność to także przekonywanie nieprzekonanych – podkreśla Małgorzata Sadurska.

Pod koniec 2016 roku na jednego klienta PZU i PZU Życie przypadało średnio 1,5 produktu tej grupy kapitałowej. Według założeń, wynik ten w ciągu trzech najbliższych lat ma wzrosnąć do 2. Co to oznacza? To, że założeniem Grupy jest sprzedaż klientom aż 8,5 mln dodatkowych produktów.