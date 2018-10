Nowoczesny sprzęt, który ochroni Twoją firmę przed cyberzagrożeniami

Współczesne drukarki charakteryzują się najwyższą jakością odwzorowania kolorów, ekonomicznością oraz dużą wydajnością. Postęp technologiczny przeobraził te niegdyś proste urządzenia biurowe niemal w komputery – własny system operacyjny drukarki, dysk twardy czy bezprzewodowa łączność internetowa to obecnie standard. Z tego powodu ochrona przed cyberatakami jest konieczna także w przypadku drukarek.

Bez drukarek większość z nas nie wyobraża sobie wydajnej pracy, są po prostu niezbędne. Coraz większe uznanie zdobywają w środowisku biznesowym drukarki formatu A3, które pozwalają na samodzielne i wygodne drukowanie różnych formatów, np. zestawień finansowych czy materiałów marketingowych. Tego rodzaju sprzęt jest także niezbędny w biurach architektonicznych, graficznych lub agencjach reklamowych.

Wybierając drukarkę, warto uwzględnić nie tylko jej funkcjonalności, lecz także bezpieczeństwo

Drukarki, jako końcowe punkty sieci, są częstym celem cyberataków. Dzieje się tak za sprawą coraz nowocześniejszych urządzeń ułatwiających bezprzewodowy dostęp do Internetu, w odróżnieniu od tych starszych, podłączanych do komputerów za pomocą przewodów. Właśnie te ostatnie bardzo często stają się najsłabszym ogniwem w łańcuchu zabezpieczeń zapewniającym bezpieczeństwo danych w firmie. Paradoksalnie, niemal połowa drukarek biurowych nie jest w żaden sposób zabezpieczona przed włamaniem, co otwiera furtkę dla przestępców specjalizujących się w wykradaniu danych. Tymczasem zaledwie 2% urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek używanych w firmach i dużych korporacjach zapewnia odpowiednią ochronę przed atakami (Horst Görtz Institute Ruhr-University Bochum, 2017). Brak szyfrowania komunikacji między komputerami a drukarkami może prowadzić do zdalnego przechwytywania przesyłanych do druku plików, w tym np. dokumentów z wrażliwymi danymi. Ponadto, kiedy urządzenie wielofunkcyjne ma publiczny adres IP, to hakerzy za

sprawą wprowadzenia złośliwego oprogramowania mogą dostać się do dysku twardego i wykraść z niego dane. A to tylko niektóre z przykładowych ataków na drukarki. Nierzadko o stanie bezpieczeństwa danych w firmie decyduje czynnik ludzki – jak wynika ze statystyk, aż 59% ataków to rezultat błędu pracowników, a 63% włamań wynika z używania zbyt słabych lub domyślnych haseł (Warsaw Security Forum 2017).

Właściwie urządzenie na odpowiednim miejscu

Nowe generacje drukarek coraz częściej przeciwstawiają się cyberatakom. Najnowsze modele, np. HP LaserJet A3, dzięki technologii HP Sure Start potrafią naprawiać się same już na poziomie BIOS-u, wykrywając złośliwe oprogramowanie i natychmiastowo je usuwając. Dedykowana funkcjonalność HP Whitelisting wykrywa wszelkiego rodzaje włamania i monitoruje pamięć, a w razie wykrycia nieprawidłowości wymusza ponowny restart systemu i zgłasza problem do działu IT. Kluczem do sprawowania kontroli nad większą liczbą drukarek jest przestrzeganie jednego zestawu zasad bezpieczeństwa w obrębie całej floty (polityk bezpieczeństwa) – dedykowane narzędzie do zarządzania drukarkami HP JetAdvantage Security Manager pozwala na sprawne dodawanie urządzeń, ocenę ich stanu i naprawianie czy odnawianie certyfikatów.

Postęp technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami, znacznie ułatwia nam życie i pracę. Niestety rozbudowa funkcjonalności urządzeń biurowych stwarza także więcej okazji do ataków cyberprzestępców. Lekceważenie więc kwestii ochrony drukarek przez atakami może doprowadzić do awarii całego systemu komputerowego, wycieków wrażliwych danych i w konsekwencji do dużych strat finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby menedżerowie IT, właściciele firm i inni pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w firmach mieli świadomość zarówno możliwości, jak i zagrożeń, które pojawiają się podczas użytkowania nawet tak niepozornych urządzeń jak drukarki.

