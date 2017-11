Nowy Styl ma nowe kontrakty. Dostarczą meble do holenderskich ministerstw i niemieckiej agencji pracy

Fot. Nowy Styl Meble Nowego Stylu można spotkać w biurach w całej Europie.

Krośnieńska firma będzie współodpowiedzialna za wyposażenie holenderskich ministerstw, dostarczy też meble do niemieckiej federalnej agencji pracy i jej oddziałów. - Wartość tylko czterech największych tegorocznych kontraktów międzynarodowych przekroczy 100 milionów euro - podlicza prezes Grupy Nowy Styl Adam Krzanowski.

Jak dodaje Krzanowski, daje to firmie pewność, że w ciągu najbliższych kilku lat co roku będzie miała zamówienia na poziomie kilkunastu milionów euro.

Zamówienia warte 8 milionów euro rocznie ma zapewnić firmie umowa na dostawę i serwis mebli do holenderskich ministerstw i agend. Nowy Styl jest jedną z dwóch spółek, które zostały wyłonione w przetargu (będzie odpowiadał za 45 proc. zamówień, pozostała część przypadła holenderskiej firmie Gispen). Kontrakt dotyczy trzech najbliższych lat, ale rząd ma opcję przedłużenia go nawet do 10 lat.

Nowy Styl zgarnął też umowę na umeblowanie siedziby niemieckiej federalnej agencji pracy i jej terenowych oddziałów. Kontrakt jest ważny przez dwa lata i przewiduje możliwość przedłużenia o kolejne dwa. Każdego roku wartość zamówień wynikających z umowy będzie sięgała około 4 milionów euro.

Firma chwali się też dwiema dużymi umowami z firmami międzynarodowymi, choć nie ujawnia ich nazw. Jedna z nich to gigant rynku e-commerce, któremu Nowy Styl dostarczy meble do biur we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech (w tym roku wyposażył już placówki m.in. we Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Czechach). Wartość już zrealizowanych zleceń to 2 miliony euro.

Drugi ważny kontrahent polskiej firmy to największa przemysłowa firma Europy. Trzyletni kontrakt przewiduje wyposażenie biur w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Jego łączna wartość to 5 milionów euro.

- Tegoroczne wygrane to rezultat przemyślanej strategii i inwestowania w rynki europejskie. W ostatnim czasie skupiliśmy się na integracji przejętych w poprzednich latach spółek z Niemiec i Szwajcarii - mówi Adam Krzanowski. W 2011 roku polska firma kupiła niemiecką markę Grammer Office, dwa lata później - spółkę Rohde & Grahl. Z kolei w 2015 roku jej portfolio powiększyło się o szwajcarską firmę Sitag AG. W międzyczasie, w 2014 roku, kupiła też 50 proc. udziałów w The Chair Company, ważnym graczu na dużym rynku tureckim.

Oprócz czterech wielkich kontraktów na meble do biur, Nowy Styl podpisał też w tym roku umowę dostawę krzeseł, które znajdą się na stadionach piłkarskich przygotowywanych na mundial w Katarze w 2022 roku. W sumie na tamtejszych arenach znajdzie się 140 tys. krzeseł polskiego producenta.

Mający swoją siedzibę w Krośnie Nowy Styl to dziś jedna z największych firm oferujących wyposażenie biur w Europie. Jej przychody sięgają 300 mln euro rocznie, ma lokalne struktury sprzedaży na całym świecie.

Firma codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Na liście referencyjnej figurują m.in. wielkie międzynarodowe korporacje, instytucje kulturalne takie jak NOSPR czy Opera w Monachium, wszystkie polskie i dwa francuskie stadiony, na których odbyły się piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 i 2016 roku.

Na krzesłach Nowego Stylu obradowali przywódcy państw podczas szczytu NATO w Lizbonie i Warszawie; zasiadają na nich urzędnicy w niemieckim Urzędzie Kanclerskim oraz publiczność w Leicester Square Theatre w Londynie.