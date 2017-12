Rekord na obligacjach dla 500+. Polacy jednak tracą chęć na papiery skarbowe

Fot. S/Polska Press Specjalna oferta dla beneficjentów 500+ znalazła dotąd nabywców na obligacje za 17,5 mln zł. Program firmowany przez minister Rafalską na razie przeznaczany jest więc głównie na konsumpcję

Miesiąc temu Ministerstwo Finansów chwaliło się najlepszą sprzedażą obligacji od dwóch lat. W listopadzie było już gorzej. Polacy wydali na rządowe papiery dłużne o prawie 150 mln zł mniej. Rekord zanotowano na obligacjach dla beneficjantów Programu 500+, ale to margines oferty ministerstwa.



Teoretycznie najlepsze warunki odsetkowe w ofercie detalicznej Ministerstwa Finansów dają obligacje rodzinne, skierowane do beneficjentów program 500+. Ich sprzedaż daje jednak marginalne przychody.

W listopadzie sprzedano papiery za 2 mln zł. To i tak historyczny rekord, odkąd wprowadzono je do oferty w październiku ub.r.

Łącznie sprzedano ich już za 17,5 mln zł. To niewiele, zważywszy że do rodzin miesięcznie z budżetu przelewane jest prawie 2 mld zł.

Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży i ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Problem w tym, że po zakupie pieniądze wypłacić będzie można dopiero w 2023 roku. Nie wyłączając odsetek. W grudniu dojdzie do ich kapitalizacji - wyniosły 2,80 proc. - ale wypłacone zostaną dopiero na koniec okresu oszczędzania.

W kolejnych latach oprocentowanie liczone będzie na podstawie inflacji i marży 1,75 proc. Według ostatniego wskazania inflacji wynosiło by więc 4,25 proc. To prawie takie same odsetki, jak w przypadku Alior Banku, którego obligacje rozeszły się dwa tygodnie temu na pniu.

Łączna sprzedaż wszystkich serii obligacji detalicznych wyniosła 756 mln zł w listopadzie - poinformowało Ministerstwo Finansów. Miesiąc wcześniej Polacy kupili papiery za aż 902 mln zł. Był to wtedy najlepszy miesięczny wynik od dwóch lat. Listopad był natomiast drugim najlepszym wynikiem w 2017 r.

Największym zainteresowaniem cieszyły się czteroletnie obligacje oszczędnościowe, przynoszące zysk powyżej inflacji, a obecnie oprocentowane na 2,40 proc. rocznie. Odsetki będą wypłacone w grudniu. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 235 mln zł. To aż jedna trzecia zakupu wszystkich obligacji.

- Popularnością cieszą się również papiery dwuletnie i trzymiesięczne, na których zakup przeznaczono w listopadzie 414 mln zł. Sprzedaż od początku roku przekroczyła już 6 mld zł - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Popyt na detaliczne papiery dłużne państwa podbiła w ostatnich miesiącach głównie emisja obligacji trzymiesięcznych oprocentowanych na 1,5 proc. rocznie.