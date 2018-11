Ognisko odry w zakładzie Jabil Circuit w Kwidzynie. Firma unika pytań

We wtorek Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w powiecie kwidzyńskim wystąpiło ognisko odry. "Zachorowały 4 osoby, obcokrajowcy, pracownicy dużego zakładu produkcyjnego" - napisano w komunikacie.

Nie poinformowano jednak, o który zakład chodzi. Nazwy firmy nie chciała też zdradzić rzeczniczka Inspekcji Sanitarnej w rozmowie z money.pl. Zapewniła, że powiatowy inspektor samodzielnie dociera do wszystkich potencjalnie zagrożonych osób i nie ma potrzeby szerszego informowania opinii publicznej.

Co ciekawe, w mediach pojawiły się już wtedy informacje, że chodzi o zakład Jabil Circuit w Kwidzynie. - Rzecznik jest teraz na spotkaniu, proszę spróbować za jakiś czas - tylko taką informację uzyskujemy po kilkukrotnej próbie kontaktu z firmą w sprawie ogniska odry. Prosimy więc o adres mailowy. - Nie ma takiego ogólnodostępnego maila - przekonuje pracowniczka sekretariatu.

Kontakt z zarejestrowaną w Polsce spółką jest mocno utrudniony - firma nie ma polskiej wersji swojej globalnej strony internetowej i jedyną dostępną formą kontaktu jest telefon stacjonarny. Z informacji prasowych wynika, że rzeczniczką firmy jest Beth Walters i do niej wysyłamy mail z pytaniami. Na odpowiedź czekamy.

Jabil Circuit Poland to część amerykańskiego giganta Jabil. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją układów elektronicznych i zatrudnia na całym świecie ok. 175 tys. pracowników. Zakład w Kwidzynie uruchomiono w 2008 roku po przejęciu tamtejszej fabryki telewizorów Philipsa.

Na razie wiadomo, że czwórka pracowników Jabil Circuit, u których w poniedziałek zdiagnozowano odrę, to obywatele Ukrainy, którzy nie byli wcześniej szczepieni. Najpierw trafili do szpitala w Kwidzynie, a następnie zostali przeniesieni do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.