Olaf Scholz niemieckim ministrem finansów. Dla Polaków na zasiłkach to nie jest dobra wiadomość

Wśród socjaldemokratów jest popularniejszy niż szef SPD Martin Schultz. Burmistrz Hamburga Olaf Scholz ma stanąć na czele niemieckiego ministerstwa finansów. Dla Polaków pobierających w Niemczech zasiłki to wcale nie jest dobra wiadomość.

Nowy niemiecki minister finansów ma 59 lat. Jest prawnikiem, z poglądów - socjaldemokratą. Obserwatorzy niemieckiej sceny politycznej zauważają jednak, że bliżej mu do liberalnego centrum niż lewego skrzydła partii. Jest też zwolennikiem bliższej integracji w ramach Unii Europejskiej.

Nie znaczy to jednak, że nie ma ten temat swoich przemyśleń. - Emigranci mają prawo do wyboru miejsca pracy, ale nie mają prawa do wyboru pomocy społecznej - zadeklarował, popierając projekt ustawy ograniczającej świadczenia socjalne dla emigrantów ekonomicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt dotyczył zasiłku socjalnego, z którego korzystało 440 tysięcy obcokrajowców, w tym 92 tysiące Polaków.

Ale na tym się nie skończyło. W zeszłym roku gruchnęła wieść, że rząd Angeli Merkel chce zaoszczędzić na zasiłku dla dzieci zwanym Kindergeld. Przysługuje on rodzicom, którzy pracują w Niemczech, bez względu na ich obywatelstwo. Czyli Polacy pracujący nad Renem mogli uzyskać zasiłek na dzieci, które mieszkają na przykład w Grudziądzu czy Tarnowie.

- Gwarantowana unijnymi traktatami wolność pracy czy osiedlania się w krajach UE, nie może oznaczać automatycznie takich samych praw dla wszystkich co do tych samych zasiłków socjalnych, jakie otrzymują obywatele niemieccy - to inna wypowiedź Scholza dotycząca zasiłków.

Na razie jeszcze nie wiadomo, w którą stronę pójdzie nowy minister. Zwłaszcza, że zastąpi na stanowisku Wolfganga Schäublego, uchodzącego za jastrzębia i do tego weterana najwyższych szczebli polityki. Dość powiedzieć, że Schäuble był ministrem finansów Niemiec osiem lat. Zasłynął m.in. nieustępliwą postawą wobec pogrążonych w kryzysie krajów południa UE, twardo domagając się od nick bolesnych reform w zamian za pomoc finansową.

Konserwatyści obawiają się, że Scholz poluzuje wydatki rządowe i odejdzie od rygorów ustalonych przez poprzednika. Tymczasem lewicowi komentatorzy zwracają uwagę na deklaracje nowego ministra, że rewolucji nie planuje.



We wrześniowych wyborach koalicja CDU/CSU uzyskała najgorszy w powojennej historii partii wynik – 32,9 proc. Rozmowy koalicyjne trwały od miesięcy, o czym wielokrotnie pisaliśmy w Wirtualnej Polsce. W końcu chadecy i socjaldemokraci doszli do porozumienia, ustalili podział resortów między przedstawicieli stron i wyznaczyli priorytety dla nowego rządu. To oddaliło groźbę przyspieszonych wyborów.