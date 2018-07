Opłaty za wodę i ścieki. Większość taryf bez zmian lub obniżonych

Fot. PGW Wody Polskie Przedstawiciele Wód Polskich tłumaczyli: jesteśmy regulatorem, nie my ustalamy stawki.

Trwa zatwierdzanie taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Do tej pory Wody Polskie zatwierdziły niemal 80 procent wszystkich wniosków. Większość z zaakceptowanych taryf zostało obniżonych lub niezmienionych.

Do 12 marca do Wód Polskich wpłynęło 2561 wniosków o zatwierdzenie taryf. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w ustawowym terminie, zostały rozpatrzone. Do 30 czerwca zatwierdzonych zostało 2091 z nich. Wciąż wpływają pojedyncze nowe wnioski i odwołania.

Constans albo ruch w dół

Zaakceptowanych zostało 115 taryf podwyższonych ze względu na prowadzone inwestycje (amortyzacja, wkład własny do środków UE) oraz 24 taryfy podwyższone z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorstw, np. zakup wody od innego dostawcy.

1952 z zatwierdzonych przez Wody Polskie taryf zostało obniżonych, niezmienionych lub zindeksowanych o wskaźniki makroekonomiczne, np. inflację, oraz o wzrost cen energii, opłat i podatków.

Od 12 marca do 30 czerwca wpłynęły 133 nowe wnioski. 30 czerwca procedowanych było jeszcze 481 wniosków.

Wody Polskie dementują: to nie my ustalamy stawki za wodę

Jak podkreślał Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, podczas konferencji, Wody Polskie regulują, a nie ustalają stawki za wodę i ścieki, jak zdarza się, że informują mieszkańców radni czy prezydenci miast.

- Ceny za wodę i ścieki ustalają dostawcy tych usług. Gminy pełnią nadzór nad przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i to one ponoszą pełną odpowiedzialność za ceny wody - podkreślił prezes Przemysław Daca.

„Prosimy o wyjaśnienie” i gminy schodziły ze stawek

Zatem jak Wody Polskie weryfikują wnioski? Pierwszym etapem jest sprawdzenie, czy wnioski są kompletne i poprawnie wypełnione. Bywało, że wnioskodawcy byli wzywani do złożenia uzupełnień. Wielokrotnie taryfy były zmniejszane przez same przedsiębiorstwa w procesie składania wyjaśnień do wniosków.

Wody Polskie blokowały wyższe taryfy, gdy w dokumentacji nie uzasadniono wzrostu zgodnie z rozporządzeniem lub do przychodów wliczono nienależne koszty lub je niewłaściwie zakwalifikowano. Urząd nie zadowalał się też uzasadnieniami lakonicznymi i niestarannymi.

Prezydent miasta, burmistrz lub wójt gmin mają prawo odwołać się od decyzji Wód Polskich w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. Mogą też wspomóc mieszkańców danych terenów, tworząc projekty uchwał w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Rada gminy może bowiem podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

