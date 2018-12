Orlen i Poczta Polska mogą rozparcelować Ruch. Ostatnia szansa kolportera

Jak pisze " Puls Biznesu ", pomysł zaangażowania kontrolowanych przez rząd spółek do ratowania Ruchu powstał z udziałem szefów państwowego PZU i należącego do niego Alior Banku oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Docelowo część detaliczna Ruchu, czyli sieć kiosków w całej Polsce, miałaby trafić pod skrzydła Orlenu, natomiast dział kolportaży prasy do Poczty Polskiej. Zanim jednak taki plan ma szansę na realizację, potrzebne są szybkie działania ratunkowe.

W czwartek odbyło się spotkanie w Izbie Wydawców Prasy, podczas którego namawiano wydawców do ponownego nawiązania współpracy z Ruchem. Przekonać ich miał pomysł z kołem ratunkowym Orlenu i Poczty. Jak jednak wskazuje "Puls Biznesu", poprzedni pomysł ratowania Ruchu przez PZU także kwotą 20 mln zł nie wypalił, co może nastrajać wydawców sceptycznie do nowego planu.