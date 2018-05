Gmina tak zadłużona, że znika z mapy. Były wójt oskarżony

Są pierwsze akty oskarżenia w sprawie Ostrowic, gminy, która przestanie istnieć z powodu swoich długów. Koszalińska prokuratura chce ukarania zawieszonego wójta i skarbniczki gminy.

Zarówno Wacławowi M., zawieszonemu wójtowi, jak i Krystynie K., byłej skarbniczce, grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności - podaje PAP. Oboje są oskarżeni, jak ujawnia prokuratura, o "doprowadzenie do zadłużenia gminy, co poskutkowało utratą jej płynności finansowej i utratą możliwości wykonywania swoich działań".

Jak dodał prowadzący śledztwo prokurator, działania oskarżonych poskutkowały ogromną szkodą majątkową, wynoszącą przynajmniej 38,5 mln zł.

Zdaniem śledczych, przestępstwa miały być popełniane od września 2008 r. aż do października 2016 r. Według prokuratora, Wacław M. miał zaciągać zobowiązania z przekroczeniem limitów, które wyznaczyła rada gminy. Miał też podpisywać umowy z instytucjami pozabankowymi.

Z informacji PAP wynika, że śledczy zgromadzili 69 umów pożyczkowych, 14 umów o restrukturyzację długów oraz 19 aneksów do tych umów.

Gmina jest obecnie zadłużona na ok. 50 mln zł. Do uzgodnień trafił już projekt ustawy, która ma sprawić, że 1 stycznia 2019 r. gmina przestanie istnieć. Dług ma wziąć na siebie Skarb Państwa.

