Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Gersdorf. W rok zebrała prawie pół kilograma złota

Fot. Jacek Dominski/REPORTER/East news Prof. Gersdorf najprawdopodobniej nie będzie już kierować Sądem Najwyższym

W rok Małgorzata Gersdorf, która pełniła funkcję I prezesa Sądu Najwyższego, zaoszczędziła ok. ćwierć miliona złotych. Zarabiała w tym czasie nie tylko na orzecznictwie.

Małgorzata Gersdorf w 2017 roku często gościła w medialnych doniesieniach. Przede wszystkim za sprawą sporów z władzą. Wystarczy wspomnieć oświadczenie, które napisała do polskich i zagranicznych dziennikarzy.

Zobacz także. Prof. Gersdorf o reformie sądownictwa: To tragiczna chwila dla wymiaru sprawiedliwości

Nie przeszkodziło jej to jednak w pomnażaniu majątku - zwraca uwagę "Fakt". Na stronie Kancelarii Prezydenta dostępne jest już oświadczenia I prezes Sądu Najwyższego za 2017 r.

Czytamy w nim, że prof. Gersdorf posiada 2/3 domu o powierzchni 130 m kw. i jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 57,8 m kw. Posiada również kilka działek i łąkę.

Ponadto zebrała 437 973 zł, 11 901 euro i 14 361 dolarów. Ma także ponad 2 mln zł w funduszach i ponad 500 tys. w obligacjach.

Co ciekawe, do Gersdorf należy także 0,967 kg złota inwestycyjnego. Rok wcześniej miała go 0,5 kg.

Prof. Gersdorf wykorzystała możliwości, które daje jej posiada. Pensja w Sądzie Najwyższym to ok. 29 tys. zł miesięcznie. I prezes dorobiła także 200 tys. zł za wykłady na Uniwersytecie Warszawskim oraz blisko 60 tys. zł z tytułu praw autorskich za prawnicze publikacje.

Miniony rok był najprawdopodobniej jej ostatnim na tym stanowisku. Nie ma jednak powodów do narzekań. Po przejściu w stan spoczynku należy jej się blisko 19 tys. zł miesięcznie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl