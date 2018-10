Oszczędności Polaków. Oto kwota, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa

Fot. Piotr Kamionka / EastNews 8,4 tys. zł - tyle potrzeba większości Polaków, by spać spokojnie

Oszczędności posiada 49 proc. Polaków (o 9 pkt proc. więcej niż rok temu), wynika z cyklicznego badania Providenta. Kwota, która daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, to średnio 8,4 tys. zł, jednak blisko co piątej osobie wystarczyłyby oszczędności poniżej 2 tys. zł.

"W tegorocznym badaniu Barometr Providenta zdecydowana większość - 78 proc. respondentów - twierdzi, że oszczędzanie jest ważne. Niemniej jednak odsetek tak uważających spadł w porównaniu z zeszłym rokiem o 3 pkt proc. Zwolenniczkami oszczędzania jest 81 proc. spośród ankietowanych kobiet, natomiast wśród mężczyzn ten odsetek jest mniejszy i wynosi 75 proc. Jednocześnie ponad 40 proc. kobiet i ponad 1/3 mężczyzn (35 proc.) nie osiąga poziomu bezwzględnego minimum oszczędności, które ich zdaniem powinna posiadać osoba w ich sytuacji rodzinnej i życiowej" - czytamy w komunikacie.

Badanie potwierdziło też, że młodzi przywiązują mniejszą wagę do zabezpieczenia finansowego niż starsi. 63 proc. ankietowanych w wieku 15-24 lat to zwolennicy oszczędzania, ale tylko co trzeci z nich ma odłożoną zadowalającą sumę pieniędzy. Wśród respondentów między 60. a 75. rokiem życia blisko 90 proc. to zwolennicy oszczędzania i ponad połowa ma zabezpieczoną kwotę, którą daje im poczucie bezpieczeństwa finansowego, wskazano również.

Dwa lata temu średnia kwota deklarowana przez badanych wyniosła 3 240 zł, rok temu wzrosła do 5 tys. zł, by w tym roku przekroczyć próg 8,4 tys. zł. Są to dane uśrednione. Co piąty respondent uczestniczący w badaniu Providenta jako bezpieczną wskazał sumę od 2 tys. do 5 tys. zł. Natomiast niemal 1/4 badanych uważa, że stabilność finansową mogą zapewnić im oszczędności powyżej 10 tys. zł. Co ciekawe, w dużych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców, taką kwotę podawała aż połowa osób. Najwyższe sumy wskazywały najczęściej osoby w wieku 45-59 lat, z wyższym wykształceniem, prowadzące własną firmę.

"Rosnący poziom minimalnych oszczędności zapewniających poczucie bezpieczeństwa wskazuje z jednej strony na wyższy, zauważalny przez respondentów koszt życia, a z drugiej strony wysokość kwot jest wyraźnie powiązana z obecnymi zarobkami i statusem materialnym. Im więcej zarabiamy, tym więcej potrzebujemy, by zachować dotychczasowy poziom życia. Nasi respondenci podali najczęściej, że muszą oszczędzać około roku, by uzbierać konieczną kwotę. W poprzednich latach, przy mniejszej kwocie, ten czas był o połowę krótszy. Uczymy się więc oszczędzać i jesteśmy w tym bardziej wytrwali, ale z drugiej strony wyższa niż w poprzednim roku kwota dająca poczucie bezpieczeństwa jest trudniejsza do zgromadzenia" - powiedziała ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska Anna Karasińska, cytowana w komunikacie.

Blisko połowa Polaków posiada oszczędności. Z badania Barometr Providenta wynika jednak, że 40 proc. zapytanych ma trudności z zaoszczędzeniem nawet niewielkiej kwoty, zapewniającej im i bliskim minimum bezpieczeństwa finansowego. Na szczęście ten odsetek corocznie powoli spada. W zeszłym roku ponad 43 proc. badanych nie zgromadziło odpowiedniej kwoty, podano także.

"Barometr Providenta" to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zrealizowała firma Dane w dniach 5-10.10.2018 r. na ogólnopolskiej próbie n=1010 Polaków w wieku 15+.

