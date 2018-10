Paczkomaty przy sklepach Lidla. InPost uruchomi 500 nowych urządzeń

Fot. Wlodzimierz Wasyluk/East News

InPost rozpoczął współpracę z Lidl Polska. Zapowiedział również, że liczba paczkomatów do końca roku wzrośnie do 4,5 tysiąca. Zyskać na tym mają też sklepy.

- Współpraca z Lidl Polska to ważny etap rozbudowy sieci paczkomatów w oparciu o partnerstwa z operatorami handlowymi - podkreśla prezes InPostu Rafał Brzoska.

Jak zapowiedział nowe lokalizacje automatów do odbioru paczek mają pozwolić na lepsze dotarcie do klientów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

- Rynek e-commerce rośnie rokrocznie o ponad 20 proc., a my nawet dwukrotnie szybciej - co widać w wolumenach dostarczanych przesyłek - podkreślił prezes Brzoska.

Jak przekonuje, na współpracy skorzysta również sieć marketów. Paczkomaty pozwalają bowiem placówkom handlowym i stacjom benzynowym zwiększyć obroty nawet o 10 proc. - zaznaczył.

- Dlatego współpraca z sektorem handlowym jest dla nas naturalnym etapem w rozwoju. Równolegle budujemy sieć Lodówkomatów, które w przyszłości będą ważnym elementem przewagi konkurencyjnej dla sieci spożywczych - dodał Brzoska.

Zobacz również: InPost dostał 125 mln euro na rozwój paczkomatów. Broni się przed ofensywą Poczty Polskiej

Od stycznia do września 2018 roku InPost dostarczył ponad 53 mln przesyłek. To wzrost o 48,8 proc. rok do roku, w tym paczkomaty notowały wzrost o 49 proc., a kurier InPost o 48 proc. - poinformowała firma.

- Mamy nadzieję, że tak jak inne nasze koncepty, łatwo dostępne paczkomaty przypadną naszym klientom do gustu i będą oni z nich chętnie korzystać w momencie dalszego rozwoju naszych usług - powiedziała communications manager Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. Obecnie w 30 krajach istnieje około 10 500 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 630.

Zobacz również: InPost został partnerem Allegro w usłudze abonamentowej Allegro Smart!

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl