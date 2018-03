Padł rekord. Jeszcze nigdy w Polsce nie powstało tyle nowych miejsc pracy

Fot. LESZEK ZYCH/REPORTER

W 2017 roku w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę, powstało aż 694 tysiące miejsc pracy – tak wynika z danych GUS. Nigdy wcześniej w Polsce nie stworzono tak wielu nowych miejsc pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

- To efekt dobrej koniunktury gospodarczej – mówi cytowany na łamach dziennika Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku i dodaje, że statystyki zawyżają przekształcenia umów cywilno-prawnych w kodeksowe umowy o pracę – W ten sposób pracodawcy chronili się przed ucieczką pracowników do konkurencji – ocenia.

Nowych miejsc pracy przybyło także dlatego, że ujawniono etaty, które wcześniej były w szarej strefie. To także efekt dobrej koniunktury.

Do tego bardzo mało miejsc pracy ubyło. W zeszłym roku pracodawcy zlikwidowali tylko 264 tys. etatów. To kolejny rekord. Stało się tak, dlatego że firmy mało inwestowały w rozwój nowych technologii, które ograniczają liczbę etatów – uważa prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku przybyło netto 429 etatów. To także najlepszy wynik w historii.

