Państwo chce być graczem w deweloperce. Na zmianach skorzystają użytkownicy wieczyści

"Rzeczpospolita" dotarła do projektu zmian w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jak zauważa gazeta, dokument ten finalizuje legislacyjne instrumenty mające posłużyć sprawniejszemu realizowaniu programu Mieszkanie+. W jaki sposób? KZN ma nie być wyłącznie bankiem ziemi, lecz również aktywnym graczem na rynku nieruchomości. Aby osiągnąć ten cel, Zasób ma zyskać możliwość nawiązywania współpracy ze spółkami handlowymi, do których będzie mógł wnosić swoje nieruchomości.

Resort inwestycji i rozwoju ma nadzieję, że dzięki zmianom deweloperzy chętniej będą współpracowali z KZN. Na zmianach mają zyskać również użytkownicy wieczyści, którzy myśleli o sprzedaży swoich mieszkań czy domów w 2019 r. Obowiązujące przepisy każą im czekać z transakcją co najmniej kilka miesięcy, a to dlatego, że choć przekształcenie użytkowania we własność nastąpi automatycznie, to potwierdzeniem tej zmiany będzie specjalne zaświadczenie. Na jego wydanie samorządy mają 12 miesięcy (bądź 4, jeśli zostanie złożony wniosek).