Paulina Strugała została powołana na stanowisko prezesa PKO Banku Hipotecznego

Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała Paulinę Strugałę na prezesa zarządu, poinformowała spółka.

Powołanie na prezesa nastąpi pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Od 16 kwietnia 2018 r. do czasu uzyskania zgody KNF Paulina Strugała będzie wiceprezesem zarządu pełniącym obowiązki prezesa.

"Paulina Strugała jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta wydane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), tytuł Executive MBA wydany przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu i University of Bristol oraz jest członkiem Advanced Management Program w IESE Business School, University of Navarra" - czytamy w komunikacie.

Z PKO Bankiem Polskim związana jest od lutego 2010 r., gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu wewnętrznego banku oraz grupy kapitałowej. W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą kluczowych ryzyk w działalności banków i innych instytucji finansowych w ramach oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz licznymi projektami nastawionymi na poprawę istniejących rozwiązań, podano także.



PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

