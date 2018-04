Paweł Borys prezesem PFR na kolejne 5 lat. Cały zarząd został powołany na kolejną kadencję

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Prezes PFR Paweł Borys

Cały obecny zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju został powołany na kolejną 5-letnią kadencję. Państwowym funduszem dalej pokieruje Paweł Borys.



Rada nadzorcza PFR powołała na 5-letnią wspólną kadencję zarząd funduszu w składzie: Paweł Borys - prezes zarządu, Marcin Piasecki - wiceprezes zarządu, Bartłomiej Pawlak - członek zarządu, Tomasz Fill - członek zarządu.

- Polski Fundusz Rozwoju jest w trakcie realizacji swojej wieloletniej strategii, której priorytetem jest realizacja wielu programów, ważnych dla podniesienia nowoczesności i konkurencyjności polskiej gospodarki - powiedział prezes Paweł Borys. - Decyzja rady nadzorczej umożliwia kontynuację i sprawne przeprowadzenie inicjatyw rozwojowych, wspierających realizację Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - dodał.

Wideo: Borys: Nie patrzyłbym na to, co było. PPK to zupełnie inny system niż OFE

- Cieszę się, że do naszego zespołu powraca doświadczony menadżer Tomasz Fill, który jako członek zarządu będzie odpowiedzialny za rozwój i komunikację - powiedział Borys. Jak wyjaśnił, "jest to kluczowe dla przygotowania PFR do stworzenia infrastruktury systemu pracowniczych planów kapitałowych, szczególnie w zakresie efektywnej komunikacji do ponad 11 mln pracowników tego programu i jednocześnie bardzo istotnej reformy".

Jak czytamy w komunikacie PFR, Tomasz Fill pracował w największych polskich firmach, w tym notowanych na warszawskiej giełdzie, w branżach: finansowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zarządzał zespołami komunikacji, marketingu i relacji inwestorskich. Odpowiadał także za komunikację strategiczną spółek na rynkach zagranicznych, w tym w Czechach, na Litwie i w Niemczech.

W Polskim Funduszu Rozwoju pracował w latach 2016-2017. Odpowiadał za komunikację i marketing funduszu oraz koordynację współpracy podmiotów z grupy PFR. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania, podano również.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest "realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego".

