Paweł Szałamacha oddaje nagrodę na Caritas. I wylicza na Facebooku swoje sukcesy

Były minister finansów i obecny członek zarządu NBP informuje, że oddał nagrodę za pracę w rządzie. Ponad 5 tysięcy przekazał na działalność Caritas, tak jak chciał prezes PiS. Konkretnie na Dom Samotnej Matki i Okno Życia Archidiecezji Krakowskiej.

Paweł Szałamacha kierował w rządzie Beaty Szydło Ministerstwem Finansów. W gabinecie Morawieckiego miejsca już dla niego nie było, a polityk trafił do zarządu NBP. Podobnie jak inni ministrowie, tak i Szałamacha dostał premię - Otrzymaną nagrodę 5574zł przekazałem na Dom Samotnej Matki i Okno Życia Archidiecezji Krakowskiej - poinformował były minister na Facebooku.

Paweł Szałamacha. Nagroda za dokonania

We wpisie Szałamacha odniósł się także do samej nagrody. Tłumaczy, co można zaliczyć do sukcesów jego rządów w resorcie.

"W 2016 roku, gdy kierowałem Ministerstwem Finansów, osiągnęliśmy następujące cele: budżet na 2016 r., zabezpieczający 17 mld zł na program prorodzinny 500+ już w pierwszym roku rządów oraz uszczelnienie systemu podatkowego" - podkreśla były szef resortu.

"Nasze projekty przyniosły pierwsze efekty już w 2016, a pełne w 2017 r., kiedy dochody z VAT wzrosły o ok. 30 mld zł (także dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, działaniom MS i MSW)" - pisze Szałamacha.

"W najnowszej historii finansów publicznych rzadko można wskazać podobne sukcesy" - dodaje.

Była premier Beata Szydło na nagrody wydała blisko 1,5 mln zł. Najwięcej dostał Mariusz Błaszczak - ponad 82 tysiące.

