Pekao z ofertą dla najbogatszych Polaków. Ile trzeba mieć na koncie, by nic nie kosztowało?

Michał Krupiński, prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

To propozycja dla ponad 800 tysięcy Polaków. Szacuje się, że tyle osób w naszym kraju posiada na koncie, w lokatach czy funduszach inwestycyjnych ponad 200 tysięcy złotych. Bank przygotował również ofertę dla obywateli Ukrainy, których w Polsce jest już ok. 3 milionów, ale konto w polskim banku mają nieliczni.

Jesteśmy coraz bogatsi. Jak wynika z danych na które powołuje się jeden z największych banków w Polsce, czyli Pekao S.A. od 2010 roku wygrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły nawet o 29 proc. Rosną także nasze oszczędności, które najchętniej wpłacamy na bankowe lokaty. Tylko kilka procent z nas decyduje się inwestować nadwyżki finansowe w fundusze inwestycyjne, czy akcje.

Zarabiamy więcej, więc rosną również nasze wolne środki. Dziś już ponad 800 tysięcy Polaków może pochwalić się tym, że na koncie mają ponad 200 tysięcy złotych. To 2,6 proc. dorosłych Polaków.

I to z myślą o tej grupie klientów Bank Pekao S.A. wprowadza do swojej oferty nowe Konto Świat Premium.

Najbogatsi nie płacą

- W naszej nowej ofercie dla klientów zamożnych konto jest kluczem do Świata Premium. Klienci zamożni mają wysokie wymagania i my chcemy te wymagania spełniać, a nawet oferować więcej. Dlatego przygotowaliśmy propozycję, która do segmentu klientów zamożnych wprowadza usługi i produkty często zarezerwowane dotąd wyłącznie dla najbogatszych. Jestem przekonany, że nasi klienci to docenią – mówi Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Co wyróżnia nowe konto? Posiadacze nowego Konta Świat Premium będą mogli liczyć na dedykowanego doradcę, możliwość obsługi również przez specjalną infolinię, wyższe oprocentowanie na lokatach oraz szeroką ofertę produktów inwestycyjnych, w tym rachunek maklerski w DM Pekao za darmo.

Do tego najbogatsi nie płacą nic za konto, karty i wszystkie bankomaty na świecie, będzie dostępne dla posiadaczy aktywów przekraczających 200 000 zł.

Kto chciałby skorzystać z tej samej oferty, ale nie dysponuje aż tak dużą gotówką za konto musiał zapłacić 50 zł miesięcznie. Na pocieszenie - pierwsze pół roku z nowym kontem Świat Premium, które uruchamiane jest w poniedziałek - jest gratis.

Oferta dla 3 milionów Ukraińców w Polsce

Bank Pekao S.A. rozszerza również swoją ofertę s dla obywateli Ukrainy pracujących lub studiujących w Polsce. Już od początku lipca udostępnia darmowe przelewy na Ukrainę i wypłaty z tamtejszych bankomatów, bardzo atrakcyjne kursy wymiany walut oraz bankowość mobilna PeoPay po ukraińsku.

Bank do końca roku chce dzięki temu pozyskać kilkadziesiąt tysięcy nowych kont. Czy to realne? Wydaje się, że tak, bo z szacunków wynika, że tylko ok. 10 proc. Ukraińców korzysta z usług bankowych w Polsce. 62 proc. zawozi pieniądze osobiście do kraju, a 14 proc. przekazuje przez zaufane osoby. Tylko niewiele ponad 4 proc. zdaje się przy tym na przelew.

Według szacunków Narodowego Banku Polskiego, co roku w Polsce będzie osiedlać się od 200 tys. do 300 tys. obywateli Ukrainy. Efekt? W 2018r. może pracować w Polsce już około trzech milionów obywateli Ukrainy.

Co czwarte konto ze wschodu

Bank Pekao S.A. jest już liderem w obsłudze obcokrajowców z 28 proc. udziałem (135 tys.) w tym rynku. Blisko co czwarty obywatel Ukrainy korzystający z usług bankowych w Polsce jest klientem Banku Pekao S.A. (70 tys.). Wśród studentów odsetek ten jest jeszcze wyższy: co trzeci (30 proc.) student z Ukrainy posiada konto w Pekao (11,4 tys.).

- Zgodnie z naszą strategią jesteśmy polskim bankiem międzynarodowym. Dowodem tego jest największy udział w obsłudze klientów obcokrajowców. Oferta skierowana do obywateli Ukrainy to wynik analizy ogólnych trendów społecznych, jaki i potrzeb konsumenckich tej konkretnej grupy - powiedział Prezes Zarządu Banku Pekao S.A., Michał Krupiński.

Jak szacuje bank, średnie miesięczne zarobki obywatela Ukrainy w Polsce kształtują się na poziomie 2100 zł netto.