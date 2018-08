PepsiCo przejmuje Sodastream, izraelskiego producenta urządzeń do produkcji wody gazowanej

Fot. Mike Mozart/flickr (CC BY 2.0) PepsiCo chce, by jej produkty były postrzegane jako zdrowsze

Amerykański koncern PepsiCo przejmuje za 3,2 mld dolarów izraelską spółkę Sodastream. Transakcja kupna ma zostać sfinalizowana do stycznia 2019 roku.

Według agencji Reutera PepsiCo, na którą powołuje się "Rzeczpospolita", za każda akcję amerykański koncern zapłaci 144 dolary - w gotówce. Zainteresowanie PepsiCo izraelską firmą jest powiązane z tym, że chce ona odchodzić od słodzonych napojów gazowanych na rzecz bardziej zdrowych.

Sodastream to popularny producent specjalnych urządzeń do domowej produkcji wody gazowanej, butelek, syfonów i "ekspresów". Produkuje także z dwutlenkiem węgla oraz syropy smakowe do produkcji napojów gazowanych.

Firma powstała w 1903 roku w Wielkiej Brytanii i należała kiedyś do koncernu Cadbury Schweppes. Od 2007 roku prezesem zarządu jest Daniel Birnbaum.

System Sodastream to specjalna butelka wyposażona w cylinder ze stężonym CO2. Butelkę napełnia się zwykłą wodą z kranu i wkłada do specjalnego "ekspresu". Po naciśnięciu przycisku powstaje woda gazowana.

Sodastream jest obecna w Europie i Azji, a wkrótce chce wejść na rynek amerykański.

