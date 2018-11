Perspektywy Women in Tech Summit. Ponad 1000 kobiet w technologiach w Warszawie już w listopadzie

Konkretnie i technologicznie

Takiej konferencji jeszcze nie było w naszym regionie. I nie chodzi tylko o skalę przedsięwzięcia, ale również – a może przede wszystkim – o jego zawartość merytoryczną. Najwybitniejsze kobiety z IT i Tech będą mówić o najnowszych osiągnięciach, pokażą swoje historie i zainspirują uczestniczki i uczestników do działania. Stawką są nie tylko indywidualne kariery młodych kobiet, ale także wzrost PKB Unii Europejskiej o 16 mld euro rocznie – na tak ogromną kwotę szacowane są ich możliwości i kompetencje. Przypomnijmy: tylko w Europie brakuje miliona specjalistów IT.

Zainspiruj się! Poznaj role models

Podczas Women in Tech Summit takich fantastycznych kobiet, które z powodzeniem mogą pełnić funkcję role models , będzie, w jednym miejscu i czasie, 250! Przyjadą z całego świata, z największych, najbardziej znanych firm technologicznych. Przyjadą, między innymi: Mariya Gabriel, komisarz UE do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, Stephanie Hoogenbergen, szefowa IT w Credit Suisse, Gulsun Sa?lamer, przewodnicząca EWORA – organizacji rektorki szkół wyższych. Corinne Vigreux, współzałożycielka TomTom, na warszawski Summit przyleci prywatnym samolotem i zaraz po swoim wystąpieniu... odleci realizować dalej napięty harmonogram. Większość wspaniałych kobiet będzie jednak w Warszawie znacznie dłużej, zatem warto dobrze się im przyjrzeć i posłuchać, a

nawet – porozmawiać z nimi. Key-note speakerki zaprezentują uczestniczkom swoje historie kariery w IT i Tech, opowiedzą o przywództwie, zarządzaniu – ale także, a może przede wszystkim – o rozwoju technologii. Dla dziewczyn i kobiet, które chcą związać się z tą branżą, będzie to przełomowe wydarzenie i impuls do działania, bo już nie będą mogły tłumaczyć się (przed sobą), że nie mogą znaleźć wzorców do naśladowania.