PGG: 200 mln zł na podwyżki. Strona społeczna mówi: "nie"

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zaproponował przeznaczyć 200 mln zł na podwyżki płac w tym roku, podała spółka. Strona społeczna nie zgodziła się na propozycje zarządu PGG.

"W poniedziałek 26 marca br., odbyło się spotkanie strony społecznej z zarządem PGG w obecności ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego. Podczas negocjacji zarząd PGG zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla górników, zaplanowanego na 2018 rok zysku spółki, w wysokości 200 mln zł do końca bieżącego roku. Zdaniem zarządu PGG kwota ta pozwoliłaby na możliwy ekonomicznie wzrost wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie.

Strona społeczna nie zgodziła się na propozycje zarządu PGG, wysuwając własny postulat podwyżek.

"Spółka oszacowała, że na spełnienie żądań strony społecznej trzeba by było przeznaczyć do końca bieżącego roku 429 mln zł. W tej sytuacji zarząd PGG, mając na uwadze kondycję finansową spółki, konieczność realizowania inwestycji, trwającą restrukturyzację oraz obowiązek spłaty zadłużenia w wysokości 5 mld zł, nie mógł zgodzić się na to żądanie" - czytamy dalej.

Strony zdecydowały o podpisaniu protokołu rozbieżności i wyznaczeniu mediatora do kolejnej tury rozmów.

"Zarząd PGG dostrzega potrzebę wzrostu wynagrodzeń w spółce, jednak podwyżki powinny uwzględniać sytuację finansową spółki i być powiązane z wypracowanym zyskiem" - napisano także w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.

