PGNiG nie poinformowało inwestorów o kontrakcie z USA. TVP miała pierwszeństwo

PGNiG zawarło pięcioletni kontrakt na dostawy amerykańskiego LNG. To pierwszy średnioterminowy kontrakt spółki na import amerykańskiego gazu. Dostawcą będzie Centrica LNG Company Limited.

To firma zależna notowanej na giełdzie brytyjskiej firmy Centrica plc, dostawcy energii elektrycznej i gazu w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

Informacja jest bardzo ważna dla polskiego rynku. Jej szczegółów nie podano, ale dziennikarze "Wiadomości" oszacowali, że do Polski w ten sposób może być przetransportowane około 800 mln m.sześc. gazu. Z rozmowy dziennikarzy z ministrem energetyki Krzysztofem Tchórzewskim wyszło, że być może będzie nawet około miliard metrów sześciennych. Dla porównania, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku PGNiG sprzedało 18,2 mld m.sześc.

Zobacz również: Lech Kaczyński patronem terminala LNG w Świnoujściu

I taką właśnie transakcję PGNiG uznało za zbyt mało ważną, żeby poinformować o tym inwestorów giełdowych. Formalnie ma taki obowiązek przy każdym ważniejszym wydarzeniu, a wiadomość powinna iść poprzez giełdowy system ESPI. Dlaczego więc spółka tego nie zrobiła?

- W naszej ocenie na podstawie wewnętrznego regulaminu wczorajszy komunikat nie spełnia definicji informacji poufnej w zakresie cenotwórczości - mówi nam Piotr Gałek z działu relacji inwestorskich PGNiG. - Tym samym nie wymaga raportowania za pomocą kanału ESPI - wyjaśnia.

Gałek podaje, że działania są zgodne ze strategią PGNiG na lata 2017-2022, z perspektywą do 2026 roku, która m.in. opiera się na rozbudowie zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego.

Zapytaliśmy o zdanie Komisję Nadzoru Finansowego. - Z informacji podaj przez spółkę, zamieszczonej na stronie internetowej, nie wynika, aby była to informacja poufna, natomiast żeby się upewnić, urząd KNF zapyta o to emitenta - dyrektor KNF.

Dostawy gazu będą pochodzić z terminalu skraplającego Sabine Pass w USA w Luizjanie. Kontrakt wejdzie w życie w 2018 r. Do Terminalu LNG w Świnoujściu zostanie dostarczonych do dziewięciu ładunków LNG w okresie pięciu lat.

"To pierwszy średnioterminowy kontrakt zawarty przez biuro tradingowe PGNiG w Londynie, utworzone w lutym 2017 r. do prowadzenia międzynarodowego handlu LNG. Biuro działa jako oddział spółki PGNiG Supply & Trading GmbH" - podano w informacji na stronie internetowej PGNiG.

Zawarta umowa jest według spółki pierwszym kontraktem średnioterminowym na dostawy amerykańskiego LNG do Europy Środkowo-Wschodniej.

Statement from @USEmbassyWarsaw welcoming today's announcement of an agreement between PGNiG and Centrica to export U.S. liquefied natural gas (LNG) to Poland https://t.co/WFQHAMTDXW pic.twitter.com/mUxo9ZDYoZ