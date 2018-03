PiS nie spełni obietnicy wyborczej. Nie ma co liczyć na niższe stawki VAT

Fot. Shutterstock/bleakstar

Rząd nie przewiduje w najbliższym czasie obniżenia stawek podatku VAT. – Nie wiadomo, kiedy wrócimy do tego tematu – tak powiedziały źródła w rządzie, cytowane przez „Fakt”.

Dziennik przypomina, że obniżenie stawek VAT było jedną z obietnic wyborczych PiS. Jarosław Kaczyński i jego otoczenia niejednokrotnie krytykowali PO za ich podniesienie z 22 do 23 proc. w 2011 r.

PiS przekonywało, że kluczem do sukcesu jest uszczelnienie systemu ściągalności VAT. Rząd wielokrotnie chwalił się, że po latach niemocy do budżetu wreszcie wpływają miliardy zł z VAT. Jednak ci, którzy liczyli na rychłą obniżkę stawek, mocno się zawiodą.

- Jesteśmy jeszcze w trakcie uszczelniania systemu podatkowego i na taki krok jest zbyt wcześniej. Myślę, że to nie ten moment – powiedziała Teresa Czerwińska, minister finansów w radiowej Jedynce.

Przepisy zakładają, że wyższe stawki obowiązywać mają tylko do końca 2018 r., dlatego konieczna będzie więc nowelizacja.

Fakt zauważa, że decyzja PiS wynika z politycznej kalkulacji. Obniżając stawki, rząd nie ma pewności, że ceny w sklepach spadną. Z pewnością natomiast zmniejszą się wpływy do budżetu i to o 7-8 mld zł rocznie – powiedział dziennikowi jeden z członków rządu, który dodaje, że w tej chwili nie wiadomo nawet, kiedy rząd mógłby przymierzyć się do obniżenia stawek podatku VAT.

Zbliża się czas kampanii i rząd będzie potrzebować pieniędzy na kiełbasę wyborczą.

- Do programu 500+ ludzie już się przyzwyczaili. Samo przypominanie o tym już nie wystarczy. Potrzeba nam czegoś nowego - mówi na łamach "Faktu" ważny polityk PiS.

Zobacz także: Oto, co składa się na cenę paliwa, którą widzimy na dystrybutorze