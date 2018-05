Polski PKB powyżej prognoz. Niemcy nie pociągnęły nas w dół

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER 4,8 proc. w górę to wciąż wysoko. Premier Morawiecki może być zadowolony

Polska gospodarka urosła w pierwszym kwartale o 5,1 proc. - podał GUS we wstępnych wyliczeniach. To tyle samo co w poprzednim kwartale. Niemiecka gospodarka, która rozwijała się najwolniej od pięciu kwartałów nie miała wpływu na naszą.



Przypomnijmy, że w czwartym kwartale 2017 roku polska gospodarka urosła o 5,1 proc. To był najlepszy wynik od prawie dziesięciu lat, czyli od drugiego kwartału 2008, uzyskany dzięki najwyższym w historii inwestycjom.

Teraz po pierwszym kwartale mamy równie duże powody do zadowolenia. Wstępny wskaźnik opublikowany przez GUS wskazuje na wzrost o 5,1 proc. To dane niewyrównane sezonowo, tj. nieskorygowane o liczbę dni roboczych.

Powszechnie wiadomo, że jesteśmy mocno zsynchronizowani z gospodarką naszego zachodniego sąsiada, ale okazało się, że kondycja ich gospodarki nie przekłada się wprost proporcjonalnie na naszą. PKB Niemiec wzrósł o zaledwie 1,6 proc., podczas gdy rynek prognozował 1,8 proc., a w poprzednim kwartale było 2,3 proc. To słaby początek roku porównując z 2017, kiedy notowano wyłącznie wzrosty ponad 2-procentowe.

Wzrost gospodarczy Polski (dynamika kwart. PKB w proc. rok do roku)





Lepsze otwarcie niż rok temu



Przypomnijmy, że po pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku polski rząd mógł się pochwalić "zaledwie" 4,1-procentowym wzrostem gospodarki i 4 proc. po kolejnych trzech miesiącach. Jest więc lepiej, choć oczywiście chciałoby się, żeby było przynajmniej tak dobrze, jak w poprzednim kwartale.

W końcówce roku 2017 dobre dane zawdzięczaliśmy inwestycjom. Te wzrosły o aż 13 proc. To konsekwencja uruchomienia nakładów publicznych na infrastrukturę. Inwestycje prywatne nie rosły.

To wszystko dane wstępne. Pełną strukturę wzrostu PKB poznamy 30 maja. Chwilowo, szukając przyczyn wzrostu, można opierać się tylko na innych danych.

- Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym kwartale była konsumpcja gospodarstw domowych wspierana bardzo dobrą sytuacją na krajowym rynku pracy - podali ekonomiści Banku Millennium. - Prognozujemy, że wzrost nakładów na środki trwałe przyspieszył w związku z dobrą koniunkturą w sektorze budowlanym. Oczekujemy również, że saldo obrotów z zagranicą obniżało nieco tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale 2018, co sygnalizują dane NBP o bilansie płatniczym - komentują.

Dane wyrównane sezonowo, tj. skorygowane o liczbę dni roboczych są podobne - wzrost w 1 kw. 2018 r. wyniósł 4,9 proc. To dużo lepszy wynik niż w czwartym kwartale ub.r., gdy było 4,3 proc. rdr, ale słabszy niż w kwartale kwartale (+5,2 proc.).

W porównaniu z czwartym kwartałem PKB poszedł w górę o 1,6 proc.

