PKB całej Polski jest mniejszy niż PKB Manhattanu, uważa ekspert

Manhattan to jedna z pięciu dzielnic Nowego Jorku. Jednak mieści się tam potężna giełda i siedziby wielkich korporacji. Gdyby to miejsce było osobnym krajem, to jego PKB byłoby wyższe niż całej Polski. Ale eksperci mają dla nas pocieszenie - PKB Warszawy wynosi tyle, co całej Birmy.

- PKB Manhattanu, czyli centralnej dzielnicy Nowego Jorku, może przekraczać nawet 900 mld dol. Dla porównania, PKB całej Polski wynosi niecałe 2 biliony złotych, czyli około 540 mld dol. - uważa Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

W tej dzielnicy, uważanej za serce Nowego Jorku, mieszka około 1,66 mln osób. Jednak dużo więcej osób, bo aż 2,45 mln, na co dzień tam pracuje. I nic w tym dziwnego, w końcu imponujące wieżowce Manhattanu mieszczą siedziby najważniejszych światowych korporacji z tak dochodowych sektorów, jak finanse i bankowość, ubezpieczenia czy rozrywka. - Suma rocznych wypłat zatrudnionych na Manhattanie to prawie 400 mld dol - mówi Lipka.

Zatem niewielka dzielnica, która liczy zaledwie 60 km kwadratowych, wytwarza więcej dóbr oraz usług niż 38-milionowy kraj, którego powierzchnia przekracza 312 tys. km kw. Ekspert z Cinkciarz.pl ma dla nas jednak odrobinę pocieszenia. - PKB Warszawy wynosi mniej więcej tyle co Birmy, a zatem 66 mld dol. - mówi Marcin Lipka.

