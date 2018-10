Bank Światowy lepiej ocenia polską gospodarkę. Podnosi prognozy PKB

Fot. Radek Pietruszka Premier Morawiecki ma powody do zadowolenia.

Kolejna międzynarodowa instytucja zmienia zdanie o Polsce i to na plus. Ekonomiści Banku Światowego podnieśli prognozy tempa wzrostu gospodarczego zarówno na ten jak i przyszły rok.

Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,7 proc. - szacują eksperci Banku Światowego. To oznacza zdecydowaną podwyżkę względem typowań z kwietnia. Wtedy prognozy zakładały zwyżkę PKB o 4,2 proc.

"W 2018 roku tempo wzrostu polskiej gospodarki osiągnie podobny poziom co w roku ubiegłym dzięki konsumpcji prywatnej, wydatkom rządowym oraz odbiciu w inwestycjach prywatnych" - wynika z komunikatu banku.

Lepiej oceniana jest też perspektywa rozwoju w przyszłym roku. Bank Światowy podniósł swoje prognozy z 3,7 do 3,9 proc. Oczywiście nie zmienia to faktu, że ciągle obowiązuje scenariusz spowolnienia.

"Gospodarka może zacząć zwalniać do poziomu 3,9 proc. w 2019 i 3,6 proc. w 2020 roku" - wynika z nowych prognoz.

- Podwyżka naszych prognoz odzwierciedla dobre dane napływające z polskiej gospodarki. Zarówno w Polsce jak i u największych partnerów handlowych Polski, koniunktura jest bardzo dobra. Dodatkowo, szybko rosną wydatki rządowe, odbiły też inwestycje" - komentuje Carlos Pinerúna, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

- Jednocześnie widzimy, że zachodnioeuropejskie gospodarki, w tym niemiecka, zaczynają zwalniać. Na świecie rosną też tendencje protekcjonistyczne. W Polsce z kolei pracodawcy coraz bardziej narzekają na niedobory pracowników. Splot tych czynników prawdopodobnie doprowadzi do spowolnienia wzrostu w Polsce - ostrzega Pinerúa.

Czytaj więcej: Zaskakujące hamowanie w polskim przemyśle. Wynik najgorszy od pół roku

Ryzykiem dla polskiej gospodarki jest również spodziewane pogorszenie się relacji deficytu do PKB. W tym roku deficyt może wynieść 1,6 proc. PKB, by następnie zbliżać się do poziomu 2 proc. w roku 2020, głównie ze względu na rosnące wydatki socjalne oraz obniżkę wieku emerytalnego.

Dodatkowo, dyscyplinie budżetowej szkodzić może kalendarz polityczny, czyli wybory parlamentarne jesienią roku 2019 - wskazuje też Bank Światowy.

