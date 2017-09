Nowy rozkład jazdy pociągów. Od niedzieli nowe połączenia, ale także utrudnienia

W obowiązującym rozkładzie jazdy pojawią się korekty związane remontami starych torowisk.

W niedzielę rozpocznie się modernizacja linii kolejowej z Poznania do Wrocławia. Startuje też kolejny etap remontu torów w okolicach Krakowa. Przebudowy spowodują spore utrudnienia. Na osłodę pasażerowie dostaną m.in. dodatkowe pociągi na trasie Łódź - Warszawa i do Zakopanego.

Zacznijmy od dobrych informacji. Już od piątku PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie z Łódzi Fabrycznej do Ełku. Skład Intercity Zamenhoff, który dotychczas kursował z Łodzi do Białegostoku, zatrzyma się teraz po drodze między innymi w Warszawie.

Z kolei od 9 września przewoźnik kolejowy uruchomi weekendowe połączenie do Zakopanego: z Bydgoszczy przez Żywiec. Pociąg do stolicy Tatr zawiezie podróżnych między innymi z Poznania, Wrocławia, Opola i Bielska Białej, gdzie będzie się zatrzymywał.

Pociągi szybciej jeździły przed wojną niż teraz

Poza tym przez cały wrzesień, codziennie, a nie tylko w weekendy, na trasie Warszawa- Zakopane-Warszawa kursować będzie skład EIC Tatry

Dodatkowe pociągi do Warszawy

Z kolei z dodatkowych pociągów na trasie Łódź - Warszawa oraz z wracającego po remoncie torów połączenia do Zgierza przez Widzew i Arturówek będą mogli korzystać w nowym rozkładzie pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA).

Wśród najważniejszych zmian w powakacyjnym rozkładzie ŁKA jest m.in. zwiększenie do sześciu par weekendowych kursów z Łodzi do stolicy. Dodatkowe poranne połączenie zostało wprowadzone na prośbę podróżnych.

Dodatkowy kurs zapewni w Warszawie możliwość dalszej jazdy do Lublina. Skład wyruszy do Warszawy z Łodzi-Fabrycznej o godz. 7.06, a odjazd z Warszawy Wschodniej do Łodzi zaplanowano o godz. 19.54.

Przewoźnik poinformował również, że w związku z dużym zainteresowaniem, na stałe do rozkładu wprowadzona zostanie weekendowa dotychczas para połączeń na trasie Łódź - Koluszki - Skierniewice.

Po wakacyjnej przerwie przywrócone zostanie kursowanie wszystkich pociągów na linii Łódź Kaliska - Sieradz, dzięki czemu oferta poszerzy się z 29 do 33 kursów.

20 minut przyśpieszenia za 1,5 mld zł

Ale niestety, koniec wakacji to także początek utrudnień związanych z remontami. Modernizacja blisko 10-kliometrowego odcinka między Poznaniem a Wrocławiem jest elementem prac prowadzonych na linii E59 między Czempiniem (Wielkopolskie) a granicą województwa dolnośląskiego. Prace na tym odcinku będą prowadzone na jednym torze, przy utrzymaniu ruchu pociągów.

Po przebudowie podróż 70-kilometrowym odcinkiem z Czempinia do granicy województwa dolnośląskiego będzie o 20 minut krótsza. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 2020 rok. Całkowity koszt projektu to ponad 1,5 mld zł, z czego około 1,2 mld zł pochodzi ze środków unijnych.

Remont w torów w sercu Krakowa

Rozpoczyna się też kolejny etap modernizacji linii kolejowej Kraków Główny Towarowy-Rudzice, biegnącej przez centrum miasta. Przebudowa spowoduje duże utrudnienia na ulicach wiodących pod wiaduktami remontowanej trasy.

Rozpoczęte w lipcu tego roku prace zakładają zastąpienie nową, 850-metrową estakadą nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa i dobudowanie na nim dwóch par torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle i stacji kolejowych.

Inwestycja o wartości blisko 1 mld zł powinna zakończyć się z końcem 2020 r. Jak podkreślają wykonawcy inwestycji z firmy Strabag, z 20 ulic, będących w obszarze przebudowy linii kolejowej, istotne zamknięcia mają dotyczyć dwóch.

Od 16 września całkowicie zamknięta dla pojazdów będzie ul. Łokietka - pod przebudowywanym wiaduktem będą mogli przechodzić tylko piesi. Od 30 września zmiany dotkną ul. Kopernika. W ramach prac przebudowane będą też cztery stacje kolejowe: Kraków Główny Towarowy, Kraków Główny Osobowy, Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów.