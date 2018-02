Kontrakt warty 500 mln zł dla Cegielskiego. Morawiecki zapowiada odrodzenie polskiego przemysłu

Fot. ARP S.A. Zakłady Hipolita Cegielskiego dostarczą 55 wagonów dla PKP Intercity.

- Dzięki współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami pojawiły się nowe zlecenia – stwierdził premier Morawiecki w Fabryce Pojazdów Szynowych im. H.Cegielskiego w Poznaniu.

Zakłady H.Cegielski dostarczą 55 wagonów dla PKP Intercity. Wartość tego kontraktu to 500 mln zł – poinformował premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w poznańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych.

Nowe zamówienia są efektem optymalizacji kosztów w spółce i konsekwentnej realizacji planu restrukturyzacji rozwojowej. Agencja Rozwoju Przemysłu, zgodnie z przyjętymi założeniami o modernizacji i wsparciu polskich firm spełnia zadania przewidziane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Miałem okazję zapoznać się z dorobkiem polskiej myśli technologicznej i nie mam wątpliwości, że może ona konkurować z najlepszymi rozwiązaniami na świecie - zapewniał dalej. - Jestem przekonany, że z tego zakładu wyjdzie kolejny impuls rozwoju przemysłowego – powiedział.

Całkowita wartość zamówienia dla Cegielskiego to 473,5 mln zł brutto przeznaczonych na 55 nowych wagonów. PKP Intercity może skorzystać również z prawa opcji na dodatkowe 26 wagonów. Wówczas wartość kontraktu wyniesie ponad 697 mln zł brutto.

- Powoli odradza się polski przemysł. Dzięki współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami pojawiły się nowe zlecenia - stwierdził premier.

O wyborze oferty Cegielskiego PKP Intercity informowała na koniec listopada. Spółka przekazała, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczać 603 mln 259 tys. 650 zł brutto. Jak podała Polska Agencja Prasowa, spółka H.Cegielski była jedyną, która złożyła ofertę w przetargu.

Wcześniej,jak pisaliśmy na łamach money.pl, obie firmy doszły do porozumienia w sprawie modernizacji wagonów PKP Intercity za 273 mln zł. Obejmowała ona m.in. montaż wydajnego układu klimatyzacji i nowoczesnych toalet, zabudowę przedziałów z nowymi, wygodnymi fotelami, a także instalację systemu Wi-Fi oraz informacji pasażerskiej i monitoringu.

Wydatki PKP Intercity:

Pojazdy zostały także wyposażone w nowoczesne systemy diagnostyczne usprawniające ich eksploatację przez przewoźnika. 22 wagony zostały przekazane przewoźnikowi w styczniu 2018 r.

- Po zakończonej z sukcesem modernizacji 22 wagonów dla PKP Intercity z pozytywną energią podpisujemy kolejny kontrakt z narodowym przewoźnikiem, tym razem na dostawę nowych wagonów. Produkcja pojazdów zgodnych z TSI pozwoli naszej Spółce udowodnić, że jesteśmy gotowi dostarczać nowoczesne produkty wysokiej klasy spełniające najnowsze wymogi w zakresie bezpieczeństwa i komfortu – stwierdził Hubert Stępniewicz, prezes H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych.

Portfel zamówień Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski wynosi obecnie ponad miliard zł brutto. W zeszłym roku spółka oddała do eksploatacji 20 zmodernizowanych Feniksów, które obecnie jeżdżą w barwach POLREGIO.

Na rozwój przemysłu kolejowego przewidziano fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8,5 mld euro. Przemysł kolejowy jest także priorytetem Ministerstwa Infrastruktury, które w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku na modernizację linii kolejowych planuje przeznaczyć środki w wysokości ponad 67 mld zł.

- Polacy coraz chętniej podróżują pociągami. Duży wpływ ma na to coraz nowocześniejszy tabor, z którego korzystają podróżni. Ten kontrakt to kolejny krok do realizacji celu, jakim jest zapewnienie Polakom możliwości podróżowania komfortowymi, nowoczesnymi pociągami – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.