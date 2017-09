Polski przemysł pesymistą Europy. Za nami tylko Rosja i Hiszpania

Fot. materiały prasowe VW

Międzynarodowa firma badawcza IHS Markit podała najnowsze dane odnośnie perspektyw wzrostu polskiego przemysłu. Sierpień podobnie jak lipiec należał do gorszych miesięcy w 2017 roku. Gorzej od polskich przedsiębiorców przyszłość widzą tylko Hiszpanie i Rosjanie.

IHS Markit co miesiąc pisze raporty na podstawie badań opinii menadżerów ds. zakupów w firmach, tworząc tzw. indeksy PMI (purchase manager index). Z sierpniowych danych wynika, że przemysł w Polsce lekko przyśpieszył w sierpniu w porównaniu z lipcem, bo wskaźnik PMI doszedł do poziomu 52,5 pkt., czyli jest o 0,2 pkt. proc. wyżej niż miesiąc wcześniej.

Jest to ponad 50 pkt., które oznaczają równowagę w gospodarce, więc nadal można mówić o wzroście. 52,5 pkt. to jednak wartość poniżej średniej w 2017 r.

Jak wskazuje Sam Teague, analityk IHS Markit przygotowujący raport o Polsce, najbardziej sektorowi produkcyjnemu doskwierały rosnące ceny surowców. Częściowo zrekompensowano to podwyżkami cen produktów, ale „zgodnie z trendem rynkowym” - wskazano w raporcie.

Do negatywów zaliczyć należy spowolnienie w tworzeniu miejsc pracy. Co prawda nadal ich liczba przyrastała, ale w podobnym tempie jak w czerwcu, który był najgorszy od 34 miesięcy. „Wzrost zatrudnienia nadal jest jednak pozytywny, a ostatnie dane przedłużyły sekwencję ekspansji na rynku pracy do ponad czterech lat” - napisano.

Teague wskazuje na wzrost wielkości zamówień produkcyjnych (backlog) po raz pierwszy od lutego 2015. Firmy odnotowują jednak zarówno braki siły roboczej, jak i problemy z dostawami.

- Sierpniowa seria danych PMI sugeruje dalszy solidny wzrost polskiego sektora produkcyjnego, z częściowym odbiciem najważniejszych danych od ośmiomiesięcznego minimum z lipca - podaje Teague. Jednocześnie podkreśla, że dane z sierpnia są poniżej średniej z 2017 roku.

- Poprawa w zamówieniach krajowych i produkcja to dobre wiadomości w sierpniowym badaniu. W dodatku optymizm w biznesie pozostał na wysokim poziomie, co świadczy o tym, że firmy generalnie prognozują poprawę warunków prowadzenia biznesu w przeciągu najbliższego roku - dodał Teague.

Polska w ogonie Europy

Tego samego dnia co polski PMI opublikowano też wskaźniki koniunktury dla sektorów produkcyjnych z wielu innych krajów. Bardzo dobre dane z gospodarki Szwajcarii mogą niepokoić naszych frankowiczów. Im mocniejsza gospodarka, tym większa presja na wzrost kursu franka.

Szwajcaria osiągnęła najwyższy poziom PMI przemysłowego - 61,2 pkt. - od kwietnia 2011 r. Jest na szczycie w Europie, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju przemysłu, tj. żeby być precyzyjnym trzeba powiedzieć, że menadżerowie ds. zakupów w firmach patrzą na przyszłość najbardziej optymistycznie.

Bardzo wysoko w zestawieniu są też Niemcy. Choć optymizm w przemyśle nieco spadł, to jest na poziomach zbliżonych do maksimów od 2011 roku. To dobry prognostyk również dla polskiej gospodarki, silnie powiązanej z niemiecką. Wiele fabryk w Polsce produkuje części do wyrobów niemieckich producentów.

Polskie wskaźniki są jednak w słabszej części rankingu europejskich gospodarek. Wyprzedziliśmy Hiszpanię, ale gorsze perspektywy spośród badanych krajów widzą przed sobą menadżerowie tylko jeszcze w Rosji.

Wskaźniki PMI dla przemysłu wybranych krajów (50 pkt. oznacza równowagę) sierpień prognoza lipiec Europa Szwajcaria 61,2 60,5 60,9 Holandia 59,7 58,9 Niemcy 59,3 59,4 59,4 strefa euro razem 57,4 57,4 57,4 Węgry 56,6 54,2 Włochy 56,3 55,3 55,1 Irlandia 56,1 54,6 Francja 55,8 55,8 55,8 Czechy 54,9 55,3 Polska 52,5 53,0 52,3 Hiszpania 52,4 54,4 54,0 Rosja 51,6 52,7 Azja Tajwan 54,3 53,6 Japonia 52,2 52,8 52,8 Wietnam 51,7 51,8 Chiny 51,6 50,9 51,1 Indie 51,2 49,3 47,9 Korea Południowa 49,9 49,1 Tajlandia 49,5 49,6 Źródło: IHS Markit