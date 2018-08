Poczta Polska podpisała kolejne umowy z Sygnity. Ich łączna wartość to już nawet 60 mln zł

Fot. Poczta Polska Sygnity jest dostawcą kluczowego oprogramowania dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poczta Polska podpisała z polską firmą informatyczną Sygnity dwie umowy o łącznej wartości do 36 mln zł. W czerwcu operator pocztowy podpisał z tą spółką umowę opiewającą na 24 mln zł. Nowe umowy będą obowiązywać dwa lata.

Z komunikatu Sygnity wynika, że nowe umowy dotyczą serwisu i utrzymania Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego oraz jego modyfikacji. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy serwisowej to ok. 12 mln zł brutto, a z tytułu wykonania umowy rozwojowej to ok. 22 mln zł brutto.

W czerwcu Sygnity zawarło z Pocztą Polską umowę na sprzedaż i dostawę oprogramowania standardowego z bezterminowymi licencjami wraz z innymi usługami. Wartość tej umowy to 24 mln zł brutto.

Notowana na giełdzie spółka Sygnity powstała po połączeniu spółek ComputerLand i Emax. Sygnity jest dostawcą kluczowego oprogramowania dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sygnity odpowiada m.in. za Nowy Portal Informacyjny ZUS, będący częścią Platformy Usług Elektronicznych (PUE), a także narzędzie ePłatnik.

