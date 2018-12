Podwyżka VAT na soki i nektary to cios w branżę. 450 mln zł dodatkowych obciążeń

Według KUPS podwyżka stawki VAT najbardziej dotkliwa będzie dla producentów jabłek i zagęszczonego soku z tych owoców. Jak wskazuje stowarzyszenie, Polska rocznie produkuje ok. 300 tys. ton zagęszczonego soku z jabłek, co plasuje nas na pierwszym miejscu w UE i drugim, po Chinach, na świecie.

- Ustawodawca przekonuje, że zmiana nie ma charakteru fiskalnego, co oznacza, że konsument za nią nie zapłaci. Ale z naszego punktu widzenia ta zmiana przede wszystkim dotknie właśnie konsumenta - przekonuje prezes KUPS Julian Pawlak. - Według naszych wyliczeń, w zależności od napoju, to wzrost od 40 gr do nawet 1,3 zł na litrze. To bardzo wysoka podwyżka, której konsument nie zaakceptuje - dodaje.