Polacy nie szukają alternatyw dla lokat. Mimo że trudno na nich oszczędzić

- Największy problem to przekonać ludzi, żeby poszukali innego sposobu na oszczędzanie niż lokata. Trzeba trochę wysiłku, żeby zarobić - mówił w programie "Money. To się liczy" Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

- Nie każdy jest nawet chętny, żeby pójść do innego banku, który ma lepszą ofertę. A jak proponuję komuś np. inwestycję w obligacje, to już jest bardzo duża bariera. Ale mam nadzieję, że wraz z rosnącą inflacją pójdziemy po rozum do głowy i sięgniemy po inne rozwiązania - dodał Sadowski.

Na program "Money. To się liczy" zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 16 na money.pl i wp.pl.