Polacy pomogą przy rozbudowie arabskiego lotniska. Ma być dwa razy większe niż Okęcie

Fot. CC BY 3.0/wikimedia commons Lotnisko w Abu Zabi może obecnie obsłużyć 20 mln pasażerów rocznie. Po rozbudowie - o 10 milionów więcej.

Gdyńska spółka Sito Poland będzie dostarczała rozwiązania i usługi informatyczne na potrzeby projektu rozbudowy portu lotniczego w Abu Zabi. Lotnisko będzie mogło obsłużyć 30 mln pasażerów rocznie.

Sito Poland właśnie podpisało umowę partnerską ze spółką konsultingową iTech ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Lotnisko w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest jednym z najszybciej rozwijających się portów na świecie. Obecnie trwają na nim teraz prace wykończeniowe na Terminalu 3, w głównym budynku i centrum lotniska.

Inwestycja wyceniana jest na miliard dolarów. Nowy terminal ma zacząć działać w 2019 r. Wtedy przepustowość lotniska zwiększy się z 20 do ponad 30 mln pasażerów rocznie. Dla porównania - w 2017 roku największe polskie lotnisko - Okęcie - obsłużyło 15 mln pasażerów.

Docelowo port lotniczy w Abu Zabi może jeszcze się rozrosnąć - do rozmiarów, dzięki którym będzie mógł obsłużyć nawet 80 mln podróżnych. Po uzyskaniu takiej przepustowości będzie to drugi co do wielkości port lotniczy na świecie (największe jest lotnisko w Atlancie - obsługuje 95 mln pasażerów).

Arabski wykonawca zwrócił się do Polaków z Gdyni z prośbą o dołączenie do projektu ze względu na wcześniejsze doświadczenie naszej firmy w podobnych inwestycjach. Polscy informatycy przygotowywali oprogramowanie i wizualizacje, które wykorzystane zostały podczas rozwoju lotniska Helsinki-Vantaa, wartego ponad 900 mln euro i obejmującego swym zasięgiem teren wielkości 90 boisk piłkarskich.

Spółka przygotowywała też systemy informacji geograficznej dla skandynawskich firm z branży energetycznej: gazowego Gasum, energetycznego Helen i Fingrid.

Realizowało też systemy map przestrzennych integrujących wiele różnorodnych danych dla kilkudziesięciu miast i miejscowości w całej Finlandii. Na liście klientów znajdują się m.in. samorządy z Helsinek, Vantaa, Espoo, czy Tampere.

Obecnie gdyńscy informatycy wdrażają nową wersję Systemu Informacji Geograficznej "Louhi", czyli cyfrowego modelu miasta poszerzonego o warstwę 3D. To największa nowość gdyńskiej spółki oraz jej fińskiego partnera, którą firma promuje od dziś na międzynarodowych targach branży IT w Tokio.

Sito Poland jest częścią Sitowise, jednej z największych i najbardziej innowacyjnych fińskich firm konsultingowych zajmujących się projektowaniem oraz zarządzaniem projektami z zakresu infrastruktury, mieszkalnictwa, transportu, ochrony środowiska i usług cyfrowych.

