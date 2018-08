- To jest część naszej historii i kultury - uważa gość "MTSL". - Jest negatywne nastawienie do polowań w Polsce, ale przecież z drugiej strony każdego dnia w ubojniach zabija się tysiące sztuk trzody chlewnej. Jeśli chodzi o udział dzieci w polowaniach, to tu nikt nikomu nic nie karze. TO jest też kwestia sumienia każdej osoby, nie będziemy tutaj nikomu nic narzucali. Prowadzimy kampanie społeczne, by zmienić nastawienie ludzi do łowiectwa. Organizujemy kursy, jest duże zainteresowanie przystąpieniem do związku. Mamy nadzieję, że ten negatywny wizerunek uda nam się zmienić.