Polska gmina przestanie istnieć. Wszystko przez kolosalne długi

Sytuacja gminy Ostrowice ma charakter bezprecedensowy. Na koniec ubiegłego roku jej zadłużenie sięgało 50 mln zł. Żaden program naprawczy nie wyszedł. Teraz ma zostać rozwiązana, a jaj mienie przejmie Skarb Państwa.

Najbardziej zadłużona w Polsce gmina zniknie z map Polski. Jak zapewnia MSWiA, nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Ostrowic. Kiedy to się stanie? Propozycje ministerstwa przewidują, że wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów zostanie ona zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy.

Długi Ostrowic tylko na koniec 2017 roku sięgnęło około 50 mln zł. Sytuacja pogarszała się z roku na rok. Jak wynika z danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, stan jej zadłużenia na koniec 2016 r. wynosił 360,8 proc. planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. już 437,3 proc.

Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny – informuje MSWiA. Ze względu na to olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

Długi nie obciążą gminy, która ją wchłonie

Wiceminister Paweł Szefernaker spotkał się w czwartek z mieszkańcami gminy. Wyjaśniał, że sytuacja ich gminy jest bezprecedensowa. Poinformował też, o planach MSWiA i o tym, że wszelkie organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu, wygasną też mandaty wójta oraz radnych.

Wybory do gminy lub gmin - rozważa się bowiem również podział terenów Ostrowic między inne jednostki - których terytorium zostanie powiększone w wyniku zniesienia gminy Ostrowice, zostaną przeprowadzone wraz z jesiennymi wyborami samorządowymi.

Co jednak z wielkim długiem? Ten bierze na siebie państwo. Jak zapewnił wiceszef resortu, gmina lub gminy, do których zostaną włączone Ostrowice, nie zostaną obarczone jej długami. Nie będą też ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Jak zapewniał wiceminister, wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Mienie trafi do Skarbu

Mienie Ostrowic przejdzie na Skarb Państwa – poinformowało MSWiA. Jednak będzie mogło zostać nieodpłatnie użyczone gminie lub gminom, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, a także przez nie nabyte.

Jednocześnie państwo zwalnia z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości, które to mienie stanowią, do czasu przekazania go na własność ustalonym gminom – przekonywał Paweł Szefernaker.

Gminy, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, nie tylko nie zostaną obciążone długami, ale również uzyskają wszystkie prawa wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych wcześniej wydanych aktów administracyjnych.